فراڈ کیس : فیض حمید کے بھائی نجف کی ضمانت منسوخ ، گرفتاری کا حکم

  • پاکستان
اسلام آباد(اپنے نامہ نگار سے)سپیشل جج سنٹرل شاہ رخ ارجمند کی عدالت نے فراڈ کیس میں سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کے بھائی نجف حمید کی ضمانت منسوخ کرتے ہوئے گرفتاری کا حکم دیدیا۔

گزشتہ روز عدالت نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے ضمانت منسوخی کیلئے دائر ایف آئی اے کی درخواست منظور کرلی اور نجف حمید کو گرفتار کرنے کا حکم دیا، کمرہ عدالت میں موجود نہ ہونے کے باعث نجف حمید کو گرفتار نہ کیاجاسکا۔اس سے قبل عدالت نے صلح کی بنیاد پر نجف حمید کی ضمانت منظور کی تھی۔ایف آئی اے کی جانب سے ضمانت منسوخی کیلئے عدالت سے رجوع کیا گیا تھا۔

