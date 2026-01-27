سارہ انعام قتل:مجرم کی والدہ کی بریت کیخلاف اپیل پر نوٹس جاری
اسلام آباد(اپنے نامہ نگار سے)اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس انعام امین منہاس پر مشتمل ڈویژن بینچ نے سارہ انعام قتل کیس میں سزا یافتہ مجرم شاہنواز امیر کی والدہ کی بریت کے خلاف اپیل پر نوٹس جاری کرتے ہوئے فریقین سے جواب طلب کرلیا۔
دوران سماعت راجہ رضوان ایڈووکیٹ نے کہاکہ بریت کی درخواست پر پہلے فیصلہ کیا جائے جس جگہ قتل ہوا ثمینہ شاہ موجود تھیں۔ جسٹس انعام امین منہاس نے استفسار کیاکہ اس کا کردار کیا تھا ؟ جسٹس ارباب محمد طاہر نے کہاکہ انہوں نے پولیس کو بلایا ؟ وکیل نے کہا جی انہوں نے ہی پولیس کو بلایا تھا، میں پہلے درخواست بریت پر دلائل دینا چاہوں گا۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے کہاکہ ہمیں بتا دیں آپ کے پاس کونسا ایسا ثبوت ہے ؟ جسٹس انعام امین منہاس نے کہاکہ گھر میں اور کون موجود تھا؟ وکیل نے کہاکہ گھر میں اس وقت ملازم موجود تھے ، پہلے بریت پر دلائل ہوئے تو مرکزی کیس پر اثر پڑے گا۔ سماعت 17فروری تک ملتوی کر دی گئی۔