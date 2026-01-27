صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی فارمیسی پروگرام 5 سالہ سمسٹرسسٹم کے تحت منعقد کرنیکا فیصلہ

  • پاکستان
ڈی فارمیسی پروگرام 5 سالہ سمسٹرسسٹم کے تحت منعقد کرنیکا فیصلہ

جامعات ،کالجزکو رواں سال داخلہ سمسٹر سسٹم کے تحت دینے کی ہدایت فارمیسی کونسل نے گزشتہ ماہ ملک بھر کیلئے یکساں پروگرام لانیکا فیصلہ کیا تھا

 اسلام آباد (ایس ایم زمان ) فارمیسی کونسل پاکستان نے ملک بھر میں ڈاکٹر آف فارمیسی ڈگری پروگرام کو سمسٹر سسٹم میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس پروگرام کی مدت پانچ سال ہو گی۔ فارمیسی کونسل نے ملک بھر کی یونیورسٹیوں و کالجز کو 2026 کے لیے داخلہ سمسٹر سسٹم کے تحت دینے کے احکامات جا ری کر دئیے ہیں۔ فارمیسی کونسل کے مطابق کونسل کے 4دسمبر 2025کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ملک بھر کے لیے یکساں فارمیسی ڈگری پروگرام لاگو کیا جائے گا ۔ فارمیسی کونسل پاکستان کے مطابق تمام یونیورسٹیاں اور کالجز 2026کے داخلے نئے نظام کے مطابق کرنے کے پابند ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج:انڈیکس1لاکھ 90ہزارکی بلند سطح چھوکر واپس

شرح سود10.5فیصد پر برقراررکھنے کا فیصلہ مسترد

گلفوڈ 2026 میں پاکستان پویلین کا دبئی میں افتتاح

سونا10900روپے مہنگا، تولہ چاندی 11ہزارسے متجاوز

سویا بین کی درآمدات میں 60.93فیصدکمی

فلپ مورس کیلئے مسلسل دسویں سال ٹاپ ایمپلائر کا اعزاز

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
انڈا کس طرف سے توڑا جائے؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
واجب الاحترام ضمیر کا سونا اور جاگنا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ امن بورڈ میں شمولیت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
18ویں ترمیم اتحادیوں کی زد میں
سلمان غنی
رشید صافی
وفاق اور کے پی میں اعتماد کی خلیج
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ!…(3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak