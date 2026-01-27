ڈی فارمیسی پروگرام 5 سالہ سمسٹرسسٹم کے تحت منعقد کرنیکا فیصلہ
جامعات ،کالجزکو رواں سال داخلہ سمسٹر سسٹم کے تحت دینے کی ہدایت فارمیسی کونسل نے گزشتہ ماہ ملک بھر کیلئے یکساں پروگرام لانیکا فیصلہ کیا تھا
اسلام آباد (ایس ایم زمان ) فارمیسی کونسل پاکستان نے ملک بھر میں ڈاکٹر آف فارمیسی ڈگری پروگرام کو سمسٹر سسٹم میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس پروگرام کی مدت پانچ سال ہو گی۔ فارمیسی کونسل نے ملک بھر کی یونیورسٹیوں و کالجز کو 2026 کے لیے داخلہ سمسٹر سسٹم کے تحت دینے کے احکامات جا ری کر دئیے ہیں۔ فارمیسی کونسل کے مطابق کونسل کے 4دسمبر 2025کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ملک بھر کے لیے یکساں فارمیسی ڈگری پروگرام لاگو کیا جائے گا ۔ فارمیسی کونسل پاکستان کے مطابق تمام یونیورسٹیاں اور کالجز 2026کے داخلے نئے نظام کے مطابق کرنے کے پابند ہیں۔