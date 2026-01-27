گلگت بلتستان کیلئے فیملی پلاننگ اینڈ پرائمری ہیلتھ کیئرمنصوبہ میں توسیع
وزارت نے ساڑھے 92 کروڑ کے منصوبے میں 30 جون تک توسیع کی منظوری دی
اسلام آباد (ایس ایم زمان) وزارت قومی صحت نے گلگت بلتستان کے لیے فیملی پلاننگ اینڈ پرائمری ہیلتھ کیئر منصوبہ میں ایک سال توسیع کی منظوری دے دی، وزارت قومی صحت نے فیملی پلاننگ اینڈ پرائمری ہیلتھ کیئر کے 92کروڑ 50 لاکھ روپے بجٹ کے منصوبے میں 30جون 2026تک توسیع کی منظوری دی ہے، وزارت قومی صحت کے مطابق گلگت بلتستان میں فیملی پلاننگ اینڈ پرائمری ہیلتھ کیئر منصوبے کی تکمیل میں یکم جولائی 2025سے 30جون 2026تک توسیع کی گئی، وزارت کے مطابق منصوبے میں ایک سال کی توسیع کو مختص بجٹ کے مطابق مکمل کیا جائے گا، منصوبے کی تکمیل کے لیے اضافی بجٹ نہیں دیا جائے گا، منصوبہ کی مدت گزشتہ مالی سال 30 جون کو ختم ہو گئی تھی تاہم منصوبہ مکمل نہیں ہو سکا۔