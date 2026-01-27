صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گلگت بلتستان کیلئے فیملی پلاننگ اینڈ پرائمری ہیلتھ کیئرمنصوبہ میں توسیع

  • پاکستان
گلگت بلتستان کیلئے فیملی پلاننگ اینڈ پرائمری ہیلتھ کیئرمنصوبہ میں توسیع

وزارت نے ساڑھے 92 کروڑ کے منصوبے میں 30 جون تک توسیع کی منظوری دی

اسلام آباد (ایس ایم زمان) وزارت قومی صحت نے گلگت بلتستان کے لیے فیملی پلاننگ اینڈ پرائمری ہیلتھ کیئر منصوبہ میں ایک سال توسیع کی منظوری دے دی، وزارت قومی صحت نے فیملی پلاننگ اینڈ پرائمری ہیلتھ کیئر کے 92کروڑ 50 لاکھ روپے بجٹ کے منصوبے میں 30جون 2026تک توسیع کی منظوری دی ہے، وزارت قومی صحت کے مطابق گلگت بلتستان میں فیملی پلاننگ اینڈ پرائمری ہیلتھ کیئر منصوبے کی تکمیل میں یکم جولائی 2025سے 30جون 2026تک توسیع کی گئی، وزارت کے مطابق منصوبے میں ایک سال کی توسیع کو مختص بجٹ کے مطابق مکمل کیا جائے گا، منصوبے کی تکمیل کے لیے اضافی بجٹ نہیں دیا جائے گا، منصوبہ کی مدت گزشتہ مالی سال 30 جون کو ختم ہو گئی تھی تاہم منصوبہ مکمل نہیں ہو سکا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

شہر کی دنیا

جعلی کال پر خاتون کیخلا ف مقدمہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
انڈا کس طرف سے توڑا جائے؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
واجب الاحترام ضمیر کا سونا اور جاگنا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ امن بورڈ میں شمولیت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
18ویں ترمیم اتحادیوں کی زد میں
سلمان غنی
رشید صافی
وفاق اور کے پی میں اعتماد کی خلیج
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ!…(3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak