پی ایم ڈی سی نے خلاف قواعد رجسٹرڈ 15 کالجز میں داخلے روکدیئے

  • پاکستان
اسلام آباد (نیوز رپورٹر) پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل (پی ایم ڈی سی) نے 2019-2020 کے دوران قواعد کے خلاف رجسٹرڈ کیے گئے 15 میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں نئے داخلے روک دئیے۔

پی ایم ڈی سی کے مطابق ان اداروں کو اُس وقت کے پاکستان میڈیکل کمیشن (پی ایم سی) نے غیر قانونی طور پر عارضی منظوری دی تھی جو متعلقہ قانونی اور ریگولیٹری تقاضوں کی خلاف ورزی تھی۔ پی ایم ڈی سی ایکٹ 2022 کے تحت ازسرِنو قائم ہونے والی کونسل نے اصلاحی اور منصفانہ اقدام کے طور پر معائنہ مکمل ہونے اور حتمی فیصلے تک ان کالجز میں داخلوں پر پابندی عائد کی جس کا مقصد طلبہ کے مفادات کا تحفظ اور ریگولیٹری نظم و ضبط کی بحالی ہے۔وزارتِ قومی صحتِ خدمات نے بے ضابطگیوں کی تحقیقات اور ذمہ داری کے تعین کے لیے معاملہ وفاقی تحقیقاتی ایجنسی (ایف آئی اے ) کو بھیج دیا جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کی انکوائری سے مشروط ہو کر پی ایم ڈی سی کو معائنہ جاری رکھنے کی ہدایت دی۔

پی ایم ڈی سی کے مطابق 15 میں سے 11 کالجز کا معائنہ مکمل ہو چکا ہے، ایک کالج کا شیڈول طے کیا جا رہا ہے جبکہ تین ادارے لازمی شرائط پوری نہ کرنے کے باعث تاحال معائنہ کے اہل نہیں ہو سکے۔قانون کے مطابق تعلیمی اداروں کی منظوری کا نوٹیفکیشن وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد وفاقی حکومت جاری کرتی ہے اور یہ عمل پی ایم ڈی سی کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ کامیاب معائنہ مکمل کرنے والے کالجز کے کیسز وزارت کو ارسال کیے جا چکے ہیں جن میں سے ایک کا نوٹیفکیشن جاری ہو چکا جبکہ دیگر زیرِ التواء ہیں۔ پی ایم ڈی سی نے معائنہ کے عمل کو شفاف، میرٹ پر مبنی اور عالمی ایکریڈیٹیشن اصولوں کے مطابق قرار دیتے ہوئے بدعنوانی یا امتیازی سلوک کے الزامات کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔

