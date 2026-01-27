پنجاب اسمبلی : 2 آرڈیننسز کی مدت میں توسیع، 7 بل متعارف
موٹر گاڑیاں ،صاف ستھرا پنجاب میں توسیع ،نو منتخب ارکان نے حلف اٹھا لیا مینارٹی کارڈ کے اجرا میں من پسند افراد کو نوازا جا رہا:حکومتی رکن ، اجلاس ملتوی
لاہور(سیاسی نمائندہ)پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں دو آرڈیننسز کی مدت میں مزید 90 روز کی توسیع جبکہ 7 بل متعارف کرا دئیے گئے۔ پری بجٹ عام بحث پر اپوزیشن کے اعتراض کے بعد پینل آف چیئر پرسن ملک ارشد نے اجلاس ملتوی کر دیا۔پنجاب اسمبلی کا اجلاس تین گھنٹے 33 منٹ کی تاخیر سے سپیکر ملک محمد احمد خان کی صدارت میں شروع ہوا۔ اجلاس کے آغاز پر سیکرٹری پنجاب اسمبلی نے پینل آف چیئرمین کے لیے چھ ارکان کے ناموں کا اعلان کیا، جن میں راجہ شوکت عزیز بھٹی، ملک ارشد، سمیع اللہ خان، ذکیہ شاہ نواز، چودھری افتخار چھچھر اور ذوالفقار علی شاہ شامل ہیں۔ حکومتی رکن ارشد ملک نے کہا کہ مینارٹی کارڈ کے اجرا میں من پسند افراد کو نوازا جا رہا ہے جبکہ اراکین اسمبلی سے مشاورت تک نہیں کی جاتی۔
پیپلز پارٹی کے اقلیتی رکن باسرو جی نے کہا کہ پورے پنجاب میں آٹھ اقلیتی ممبران ہیں، جن میں صرف ایک ہندو رکن ہے ، تاہم ان کا فنڈ بند کر دیا گیا جبکہ دیگر اقلیتی ارکان کو فنڈز دئیے گئے ۔ اجلاس میں سرکاری بزنس کے دوران 25 نومبر کو جاری ہونے والے صوبائی موٹر گاڑیاں (چوتھی ترمیم) آرڈیننس 2025 اور 27 نومبر کو جاری ہونے والے ستھرا پنجاب اتھارٹی آرڈیننس 2025 میں مزید 90 روز کی توسیع کی منظوری دی گئی۔اس کے علاوہ پنجاب پروٹیکٹڈ ایریاز (ترمیم) بل 2026، جنگلات (ترمیم) بل 2026، چناب یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی رحیم یار خان بل 2026، پنجاب وائلڈ لائف (ترمیمی) بل 2026، پنجاب ہائی سکیورٹی زونز بل 2026، پنجاب ماحولیاتی تحفظ (ترمیمی) بل 2026 اور پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی (ترمیمی) بل 2026 پیش کیے گئے ، جنہیں دو ماہ کے لیے متعلقہ قائمہ کمیٹیوں کے سپرد کر دیا گیا۔
اجلاس میں پوٹھوہار واٹر بورڈ کے قیام سے متعلق حکومتی قرارداد بھی کثرت رائے سے منظور کر لی گئی۔ پینل آف چیئرپرسن ملک ارشد نے اجلاس آج منگل دوپہر دو بجے تک ملتوی کر دیا، جبکہ اجلاس کے آخر میں اہم نوعیت کے معاملات سنے جانے بغیر اجلاس ملتوی ہونے پر اپوزیشن نے ایوان میں خوب شور شرابہ کیا۔شہداء گل پلازہ کراچی ،میاں طارق کی اہلیہ ،داؤد جتوئی کی نانی کے ایصال ثواب کیلئے ایوان میں دعا کروائی گئی۔نو منتخب ایم پی اے اسامہ عبد الکریم اور ملک شفیع کھوکھر نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا یا ۔سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے ان سے حلف لیا۔