8 فروری کو آسمان 804 نمبر کی پتنگوں سے بھرا ہوگا:سلمان راجہ
ٹرانسپورٹرز سے اپیل کی جائیگی وہ 8 فروری کو گاڑیاں نہ چلائیں:میڈیا سے گفتگو عمران سے مشاورت کے بغیر مذاکرات کے لئے کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا:اسد قیصر
لاہور (سیاسی نمائندہ)تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ 8 فروری کو قوم ان عناصر کو یاد دلائے گی جنہوں نے عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا۔ اگر اس ملک میں جمہوریت کو قائم رکھنا ہے تو قوم کو باہر نکلنا ہوگا۔ منصوبہ ساز کہہ رہے ہیں کہ جو 2024 میں ہوا وہی 2029 میں ہوگا، لیکن ہم ایسا کوئی نتیجہ قبول نہیں کریں گے ، ہم عوام کے ووٹ کے ذریعے اقتدار میں آئیں گے ۔پنجاب اسمبلی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سلمان اکرم نے کہا کہ پنجاب اسمبلی میں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا جو انتہائی خوشگوار اور اہم رہا۔
اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ آج سے 8 فروری اور اس کے بعد پارٹی ووٹرز اور سپورٹرز کو متحرک کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر فرد کو یہ جنگ لڑنی ہوگی،تین سال سے معیشت کی بہتری کا جھوٹ بولا جا رہا ہے ، صنعتیں بند ہو رہی ہیں، پوری قوم متحرک ہوگی، انقلاب قوم خود برپا کرے گی، اس قوم کا شعور زندہ ہے اور ہمارے اراکین اسمبلی قوم کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ہر سطح پر آواز بلند کریں گے اور یہ جنگ جیتیں گے ۔انہوں نے کہا کہ ایمان مزاری اور ان کے شوہر کو جھوٹی ایف آئی آر کے ذریعے گرفتار کیا گیا، اب اس جھوٹ سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا۔انہوں نے اعلان کیا 8 فروری کو ٹرانسپورٹرز سے اپیل کی جائے گی کہ وہ گاڑیاں نہ چلائیں اور آسمان 804 نمبر کی پتنگوں سے بھرا ہوگا۔
ان کا کہنا تھا کہ لاہور اس فسطائیت کا بھرپور جواب دے گا۔ اسد قیصر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان سے مشاورت کے بغیر کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا مذاکرات کی پہلی شرط بانی پی ٹی آئی سے ملاقات اور مشاورت ہی ہے ۔ انہوں نے کہا کیا نواز شریف کے بغیر مسلم لیگ (ن) کچھ فیصلہ کر سکتی ہے ؟ ،کیا آصف زرداری یا بلاول بھٹو کے بغیر پیپلز پارٹی کوئی فیصلہ کرے گی؟۔اسد قیصر کا کہنا تھا یہ ناسمجھی ہوگی کہ بانی سے مشاورت یا ملاقات کے بغیر ہی کوئی فیصلہ ہو، جب تک ملاقات نہیں ہو گی تب تک کوئی فیصلہ نہیں ہو گا۔