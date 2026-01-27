لاہور پریس کلب الیکشن، ارشد انصاری 14 ویں بار صدر منتخب
افضال طالب سیکرٹری ،سلمان قریشی سینئرنائب صدر،ناصرہ عتیق نائب صدر
لاہور،اسلام آباد (سپیشل رپورٹر،نامہ نگار )لاہور پریس کلب کے انتخابات میں جرنلسٹ پینل نے گرینڈ الائنس کو مات دے دی ۔ جرنلسٹ پینل کے ارشد انصاری 1283 ووٹ لے کر572ووٹ کی لیڈکے ساتھ 14ویں بار صدر منتخب ہو ئے جبکہ مدِ مقابل گرینڈ الائنس کے اعظم چودھری 711 ووٹ حاصل کر سکے ۔سینئر نائب صدر کی سیٹ پر جرنلسٹ پینل کے سلمان قریشی 1125 ووٹ لے کر کامیاب رہے جبکہ گرینڈ الائنس کی صائمہ نواز کو 839 ووٹ ملے ۔ نائب صدر کے عہدے پر گرینڈ الائنس کی ناصرہ عتیق 1045 ووٹ لے کر کامیاب قرارپائیں ،مدمقابل جرنلسٹ پینل کے مدثر حسین تتلہ کو 882 ووٹ ملے ۔جنرل سیکرٹری کے عہدے پر جرنلسٹ پینل کے افضال طالب 1059 ووٹ لے کر منتخب ہوئے جبکہ حریف گرینڈ الائنس کے عبدالمجید ساجد 814 اور آزاد امیدوار اعجاز مرزا 103 ووٹ حاصل کر سکے ۔
جرنلسٹ پینل کے عمران شیخ 1002 ووٹ لے کر جوائنٹ سیکرٹری منتخب ہوئے جبکہ حریف گرینڈ الائنس کے رانا محمد اکرام کو959 ووٹ ملے ۔خزانچی کے عہدے پر جرنلسٹ پینل کے سالک نواز 1035 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے جبکہ مدمقابل حسنین چودھری 926 ووٹ لے سکے ۔ خواتین کی مخصوص نائب صدر کی سیٹ پر جرنلسٹ گروپ کی مدیحہ الیاس 986ووٹ لے کر جیت گئیں جبکہ مخالف امیدوارثمینہ پاشاکو 956ووٹ ملے ۔گورننگ باڈی کی 9جنرل نشستوں میں سے 8جرنلسٹ پینل نے جیت لیں،سیدسجاد کاظمی 936ووٹ لے کر پہلے نمبر پررہے ،خواجہ سرمدفرخ 806،الفت حسین مغل 770،اسد محمودگڈو765،ایم احمد رضا 719،کامران خان 694،رابعہ عظمت 691اورظہیر شیخ 635ووٹ لے کرکامیاب ہوئے ،گرینڈ الائنس کے جیتنے والے واحد امیدوار سید بدرسعید نے 707ووٹ حاصل کئے ۔
اقلیتی مخصوص نشست پر جرنلسٹ پینل کے آشر جان 860ووٹ لے کر جیتے ،حریف یعقوب عزیز کو 549ووٹ ملے ۔ وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے لاہور پریس کلب کے نومنتخب عہدیداروں کو مبارکباد دیتے ہوئے کہاکہ پنجاب کے عوام کی خدمت کے مشن میں میڈیا کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، حکومت پنجاب صحافی بھائیوں کو اپنے گھر کی تعمیر میں بھرپور معاونت کرے گی۔ سپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق ،وفاقی وزیراطلاعات عطااللہ تارڑ ، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان ، وزیر اطلاعات و ثقافت پنجاب عظمٰی بخاری اوردیگراہم شخصیات نے بھی کامیاب امیدواروں کو مبارکبا د دی ۔