صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جے یو آئی کا 8 فروری کو یومِ سیاہ ،جلسے کا اعلان

  • پاکستان
جے یو آئی کا 8 فروری کو یومِ سیاہ ،جلسے کا اعلان

دھاندلی زدہ الیکشن کو دوسال مکمل ہونے پر راولپنڈی میں احتجاجی جلسہ ہوگا

اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے ،مانیٹرنگ ڈیسک) جمعیت علمائے اسلام (جے یو آئی)نے فروری 2024 کے متنازعہ انتخابات کے خلاف 8 فروری کو یومِ سیاہ منانے کا اعلان کر دیا۔ترجمان جے یو آئی(ف)اسلم غوری کے مطابق متنازعہ اور دھاندلی زدہ 2024ء کے عام انتخابات کو دوسال مکمل ہونے پر 8 فروری کو راولپنڈی میں احتجاجی جلسہ ہوگا ،جے یوآئی(ف)کے سربراہ مولانا فضل الرحمن جلسہ سے خطاب کرینگے ،جے یوآئی راولپنڈی اور اسلام آباد کو جلسہ کی تیاریاں شروع کر نے کی ہدایت کر دی گئی۔ اسلم غوری نے مزید کہا ملک میں جمہوریت دن بدن کمزور ہو رہی ہے ،آئین پاکستان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ، 2024کے متنازعہ اور بدترین دھاندلی زدہ انتخابات کے خلاف 8 فروری کو ملک بھر میں یومِ سیاہ منائیں گے ، راولپنڈی میں مرکزی احتجاجی پروگرام ہوگا، تمام صوبائی ہیڈ کوارٹرز میں بھی بھرپور احتجاج کیا جائے گا۔اسلم غوری نے مزید کہا کہ عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ قبول نہیں۔شریعت ،آئین اور جمہوریت کے تحفظ کیلئے ہر آئینی، جمہوری اور پرامن راستہ اختیار کریں گے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

ثروت گیلانی کا بیماری کے باعث ناک کی سرجری کروانے کا اعتراف

کبھی نہیں سوچا کہ میں نے بوڑھا ہونا ہے :عنبر خان

لائیو شو کے دوران نشو بیگم اور صاحبہ کی صلح ہوگئی

سونم کو متنازعہ سین والی بالی ووڈ فلمیں ٹھکرانے کا پچھتاوا

ہریتک روشن بیساکھیوں پر، وجہ بتا دی

مشکل آئے تو اللہ سے رجوع کرتی ہوں:مہوش حیات

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
انڈا کس طرف سے توڑا جائے؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
واجب الاحترام ضمیر کا سونا اور جاگنا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ امن بورڈ میں شمولیت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
18ویں ترمیم اتحادیوں کی زد میں
سلمان غنی
رشید صافی
وفاق اور کے پی میں اعتماد کی خلیج
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ!…(3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak