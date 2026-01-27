جے یو آئی کا 8 فروری کو یومِ سیاہ ،جلسے کا اعلان
دھاندلی زدہ الیکشن کو دوسال مکمل ہونے پر راولپنڈی میں احتجاجی جلسہ ہوگا
اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے ،مانیٹرنگ ڈیسک) جمعیت علمائے اسلام (جے یو آئی)نے فروری 2024 کے متنازعہ انتخابات کے خلاف 8 فروری کو یومِ سیاہ منانے کا اعلان کر دیا۔ترجمان جے یو آئی(ف)اسلم غوری کے مطابق متنازعہ اور دھاندلی زدہ 2024ء کے عام انتخابات کو دوسال مکمل ہونے پر 8 فروری کو راولپنڈی میں احتجاجی جلسہ ہوگا ،جے یوآئی(ف)کے سربراہ مولانا فضل الرحمن جلسہ سے خطاب کرینگے ،جے یوآئی راولپنڈی اور اسلام آباد کو جلسہ کی تیاریاں شروع کر نے کی ہدایت کر دی گئی۔ اسلم غوری نے مزید کہا ملک میں جمہوریت دن بدن کمزور ہو رہی ہے ،آئین پاکستان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ، 2024کے متنازعہ اور بدترین دھاندلی زدہ انتخابات کے خلاف 8 فروری کو ملک بھر میں یومِ سیاہ منائیں گے ، راولپنڈی میں مرکزی احتجاجی پروگرام ہوگا، تمام صوبائی ہیڈ کوارٹرز میں بھی بھرپور احتجاج کیا جائے گا۔اسلم غوری نے مزید کہا کہ عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ قبول نہیں۔شریعت ،آئین اور جمہوریت کے تحفظ کیلئے ہر آئینی، جمہوری اور پرامن راستہ اختیار کریں گے۔