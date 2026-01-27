پشاور ہائیکورٹ کے نئے مستقل چھ ججز نے حلف اٹھا لیا
پشاور (این این آئی) پشاور ہائیکورٹ کے نئے مستقل ہونے والے چھ ججز نے حلف اٹھا لیا، چیف جسٹس ایس ایم عتیق شاہ نے ججز سے حلف لیا۔
حلف اٹھانے والوں میں جسٹس طارق آفریدی، جسٹس عبدالفیاض، جسٹس صلاح الدین، جسٹس صادق علی، جسٹس سید مدثر امیر اور جسٹس قاضی جواد احسان اللہ شامل تھے ۔ حلف برداری کی تقریب کورٹ روم نمبر 1 میں ہوئی، تقریب میں سینئر پیونی جج جسٹس اعجاز انور، جسٹس سید ارشد علی، جسٹس صاحبزادہ اسداللہ اور دیگر ججز نے شرکت کی۔ رجسٹرار ہائیکورٹ، ایڈووکیٹ جنرل، ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور وکلاء کی بڑی تعداد بھی تقریب میں شریک تھی۔