NCCIAکے پاس صرف ایک پراسیکیوٹر ، کیسوں میں تاخیر

  • پاکستان
اتھارٹی نے ڈسٹرکٹ کورٹ میں بھی پراسیکیوٹر پیش نہ ہونے کامعاملہ اٹھادیا اسلام آبادہائیکورٹ کااظہارحیرانی،توہین مذہب کیس ڈی جی ذاتی حیثیت میں طلب

اسلام آباد (رضوان قاضی ) اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے توہین مذہب کیس میں گرفتار ملزم ثاقب علی کی درخواست ضمانت پر نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل کو طلب کرلیا۔ دوران سماعت اسسٹنٹ اٹارنی جنرل عثمان گھمن عدالت میں پیش ہوئے ، عدالتی کارروائی کے دوران پراسیکیوٹر کی عدم موجودگی کے باعث انکشاف ہوا کہ این سی سی آئی اے کے پاس صرف ایک پراسیکیوٹر موجود ہے جس پر جسٹس محسن اختر کیانی نے حیرانی کا اظہار کیا، این سی سی آئی اے کی طرف سے ڈسٹرکٹ کورٹ میں پراسیکیوٹر پیش نہ ہونے کا معاملہ بھی اٹھایاگیا اور بتایاگیا کہ این سی سی آئی اے کے پاس صرف ایک پراسیکیوٹر ہونے کے باعث کیسز تاخیر کا شکار ہورہے ، عدالت نے ڈی جی این سی سی آئی اے کو ذاتی حیثیت میں طلب کرتے ہوئے سماعت آج تک ملتوی کر دی۔ 

