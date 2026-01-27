صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غصہ آیا تو 16 سالہ لڑکی سے دوسری شادی کروں گا : حمد اللہ

  • پاکستان
غصہ آیا تو 16 سالہ لڑکی سے دوسری شادی کروں گا : حمد اللہ

بل کے پیچھے طلاق یافتہ آنٹیاں ہیں ،قرآن و سنت کیخلاف قانون سازی ہورہی

پشاور(مانیٹرنگ ڈیسک)رہنما جے یو آئی ف حافظ حمد اللہ نے کہا ہے کہ مجھے اگر غصہ آیا تو میں بھی 16 سالہ لڑکی سے دوسری شادی کروں گا،بیوی کو دوسری شادی کی دھمکی، گھورنا اور دھمکی دینے والا بل مذاق ہے، میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا یہ بل اسلام کے منافی ہے ، اسلامی تعلیمات میں گھورنے کا ذکر نہیں۔ انہوں نے کہاکہ اس بل کے پیچھے وہ آنٹیاں ہے جو طلاق یافتہ ہیں ،ایسے قوانین تو امریکہ میں بھی نہیں 18 سال سے کم عمر شادی والا بل مذاق ہے ،یہ قرآن و سنت اور آئین کے خلاف قانون سازی ہے ،پارلیمنٹ میں بیٹھ کر قرآن و سنت کے خلاف قانون سازی ہورہی ہے ،قرآن و سنت اور آئین سے انحراف کرنے والوں والوں پر آرٹیکل 6 لگنا چاہئے ۔ان کا مزید کہناتھا کہ مولانا فضل الرحمن سے گزارش ہے چاروں صوبوں میں اجتماعی شادی کا اعلان کریں ،صوبوں میں 18 سال سے کم عمر افراد کی شادیوں کا انعقاد کیا جائے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

ثروت گیلانی کا بیماری کے باعث ناک کی سرجری کروانے کا اعتراف

کبھی نہیں سوچا کہ میں نے بوڑھا ہونا ہے :عنبر خان

لائیو شو کے دوران نشو بیگم اور صاحبہ کی صلح ہوگئی

سونم کو متنازعہ سین والی بالی ووڈ فلمیں ٹھکرانے کا پچھتاوا

ہریتک روشن بیساکھیوں پر، وجہ بتا دی

مشکل آئے تو اللہ سے رجوع کرتی ہوں:مہوش حیات

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
انڈا کس طرف سے توڑا جائے؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
واجب الاحترام ضمیر کا سونا اور جاگنا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ امن بورڈ میں شمولیت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
18ویں ترمیم اتحادیوں کی زد میں
سلمان غنی
رشید صافی
وفاق اور کے پی میں اعتماد کی خلیج
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ!…(3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak