سپر ٹیکس :ایف بی آر، ریونیو ڈویژن کے وکلا کے دلائل مکمل
ایک ہائیکورٹ کے فیصلے کے بعد قانون دوسری عدالت چیلنج نہیں ہو سکتا:وکیل سیکشن 4 سی انکم ٹیکس کا حصہ، الگ یا متوازی ٹیکس نہیں:وکیل ریونیو ڈویژن کے دلائل
اسلام آباد (کورٹ رپورٹر) وفاقی آئینی عدالت میں چیف جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 3رکنی بینچ نے سپر ٹیکس کیس کی سماعت کی۔ وکیل ایف بی آر عاصمہ حامد نے سپر ٹیکس کے خلاف مختلف ہائیکورٹس میں دائر 150رٹ پٹیشنز کی فہرست پیش کی اور مؤقف اختیار کیا کہ جب ایک ہائیکورٹ قانون کی شقوں کو درست قرار دے تو اسے دوسری عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اب بھی فوجی فرٹیلائزر کی جانب سے رٹ پٹیشنز دائر کی جا رہیں تاکہ من پسند فیصلے حاصل کیے جا سکیں۔ سپریم کورٹ پہلے ہی ماضی سے ٹیکس کا اطلاق درست قرار دے چکی ہے ۔ اس وقت 10فیصد سپر ٹیکس اضافی چارج کے طور پر قانون کا حصہ اور قابلِ ادائیگی ہے۔
جسٹس حسن اظہر رضوی نے سوال کیا شیئرز پر کام کرنے ، بینکوں سے قرض لینے اور سود کی ادائیگی جیسے اخراجات کو کیسے دیکھا جائے گا۔ وکیل ایف بی آر نے کہا اس حوالے سے انکم ٹیکس آرڈیننس کے آٹھویں شیڈول میں شقیں موجود ہیں جنہیں کسی نے چیلنج نہیں کیا۔ وقفے کے بعد ریونیو ڈویژن کے وکیل احسان کھوکھر نے دلائل دیتے ہوئے کہا سپر ٹیکس پارلیمنٹ کے خصوصی ٹیکس اختیار کے تحت مکمل طور پر آئینی ہے ۔ سیکشن 4سی انکم ٹیکس کا حصہ ہے الگ یا متوازی ٹیکس نہیں بلکہ ایک ہی آمدن پر اضافی مالیاتی لیوی آئینی طور پر جائز ہے ۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے استفسار کیا فنانس بل پیش ہونے کے بعد کیا پارلیمنٹ میں اس پر بحث ہوئی، کیا اپوزیشن کی جانب سے کوئی اعتراض اٹھایا گیا؟ وکیل نے بتایا پارلیمنٹ کی مشترکہ کمیٹی میں فنانس بل پر تفصیلی بحث کی گئی تھی۔ ریونیو ڈویژن وکیل کے دلائل مکمل ہونے پر سماعت 27جنوری تک ملتوی کر دی گئی، مخدوم علی خان جواب الجواب دلائل دیں گے ۔