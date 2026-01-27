صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سندھ :ایم کیو ایم وزرا، ارکان اسمبلی اور رہنمائوں کی سکیورٹی واپس

  • پاکستان
سندھ :ایم کیو ایم وزرا، ارکان اسمبلی اور رہنمائوں کی سکیورٹی واپس

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)سندھ میں ایم کیو ایم پاکستان کے اہم وزرا، اراکین اسمبلی اور لیڈروں کی سکیورٹی اچانک واپس لے لی گئی۔

ٹی وی کے مطابق صوبائی حکومت کی جانب سے وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار، مصطفی کمال، انیس قائم خانی کے علاوہ سندھ اسمبلی میں ایم کیو ایم کے اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کی سکیورٹی واپس لی گئی ۔ایم کیو ایم کے وزرا، اراکین اسمبلی اور لیڈروں نے سکیورٹی ہٹائے جانے پر تشویش کا اظہار کیا ہے ۔ذرائع کا بتانا ہے ایم کیوایم کے وزرا اور اراکین اسمبلی نے سانحہ گل پلازہ کے بعد حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ اس صورتحال میں ایم کیو ایم رہنماؤں نے ہنگامی پریس کانفرنس طلب کرلی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

کوہ پیما نے 101 منزلہ عمارت بغیر حفاظتی آلات سر کرلی

آخر کچھ پلگز میں سوراخ کیوں موجود ہوتے ہیں

چیونٹیاں ریڈی ایشن میں بھی کیسے زندہ رہتی ہیں

ڈاکٹر بننے کیلئے پاؤں کٹوانے والا ایڈمیشن،محبوبہ سے محروم

سورج زمین کو کیسے نگلے گا،ناسا نے تصاویر جاری کردیں

دنیا کا انوکھا گاؤں، جہاں مردوں کا داخلہ منع ہے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
انڈا کس طرف سے توڑا جائے؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
واجب الاحترام ضمیر کا سونا اور جاگنا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ امن بورڈ میں شمولیت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
18ویں ترمیم اتحادیوں کی زد میں
سلمان غنی
رشید صافی
وفاق اور کے پی میں اعتماد کی خلیج
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ!…(3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak