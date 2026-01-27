سندھ :ایم کیو ایم وزرا، ارکان اسمبلی اور رہنمائوں کی سکیورٹی واپس
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)سندھ میں ایم کیو ایم پاکستان کے اہم وزرا، اراکین اسمبلی اور لیڈروں کی سکیورٹی اچانک واپس لے لی گئی۔
ٹی وی کے مطابق صوبائی حکومت کی جانب سے وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار، مصطفی کمال، انیس قائم خانی کے علاوہ سندھ اسمبلی میں ایم کیو ایم کے اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کی سکیورٹی واپس لی گئی ۔ایم کیو ایم کے وزرا، اراکین اسمبلی اور لیڈروں نے سکیورٹی ہٹائے جانے پر تشویش کا اظہار کیا ہے ۔ذرائع کا بتانا ہے ایم کیوایم کے وزرا اور اراکین اسمبلی نے سانحہ گل پلازہ کے بعد حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ اس صورتحال میں ایم کیو ایم رہنماؤں نے ہنگامی پریس کانفرنس طلب کرلی ہے۔