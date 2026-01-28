احتجاجی تحریک کی گنجائش نہیں
لاہور (نامہ نگار خصوصی)سپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے کہا ہے کہ قومی مسائل پر ڈائیلاگ کا عمل ملکی مفاد میں ضروری ہے لیکن اسے کسی کے ریلیف یا رعایت کے ساتھ مشروط نہیں کیا جا سکتا۔
اگر اپوزیشن مذاکرات میں سنجیدگی اختیار کرے تو حکومت اور اپوزیشن مل کر معاملات آگے بڑھانے کیلئے تیار ہیں۔ ملک میں کسی احتجاجی تحریک کی کوئی گنجائش نہیں اور ماضی میں احتجاج سے اپوزیشن کو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ بعض عناصر انتشار اور محاذ آرائی کے ذریعے اپنی سیاست زندہ رکھنا چاہتے ہیں لیکن اب ایسا نہیں ہوگا کیونکہ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے اور عالمی سرمایہ کاری پاکستان کی جانب مائل ہو رہی ہے ۔لاہور کے مقامی ہوٹل میں دنیا نیوز سے بات چیت کے دوران انہوں نے اپنے دورہ چین کے حوالے سے کہا کہ چین پاکستان کا آزمودہ دوست ہے اور مشکل وقت میں بھی پاکستان کا ساتھ دیا۔ دورے کے دوران چینی قیادت سے متعدد ملاقاتیں ہوئیں جن کا بڑا موضوع پاکستان کی معاشی ترقی تھا۔ پاکستان دفاعی اعتبار سے خود انحصاری حاصل کر چکا ہے اور معاشی طور پر خود انحصاری کے حصول کی راہ پر گامزن ہے ۔اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان سے اچھی توقعات ہیں اور ایوان میں پاکستان کے مفادات پر بات ہونی چاہیے ۔ اسوقت نہ ملک کے جمہوری نظام کو کوئی خطرہ ہے اور نہ ہی کسی کے نادہندہ ہونے کی بات ہے ۔ بانی پی ٹی آئی کے ریلیف کا تعلق حکومت سے نہیں بلکہ عدالت سے ہے ، اور پی ٹی آئی کے اراکین پارلیمنٹ اپنے سیاسی حالات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔