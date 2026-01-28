ولی خان فسادیوں کو فتنہ خوارج کہہ چکے
حیدر آباد (بیورو رپورٹ)عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ ایمل ولی خان نے کہا ہے کہ آج ریاست خود ان کو فتنہ الفساد اور فتنہ الخوارج کو کہتی ہے ، جبکہ 40 سال پہلے جب ولی خان نے یہ بات کہی تو انہیں اسلام دشمن کہا گیا ،باچا خان کا نظریہ آج بھی مثبت راستہ ہے ، ہم ریاست کو کہتے ہیں کہ طاقت اور وحشت کا کھیل ٹھیک نہیں۔
وہ حیدرآباد کے ہوٹل میں تقریب سے خطاب کررہے تھے ۔ کانفرنس سے پیپلزپارٹی کے رہنما و سابق چیئرمین سینیٹ رضا ربانی، عوامی نیشنل پارٹی کے شاہی سید، سندھ ترقی پسندپارٹی کے چیئرمین ڈاکٹر قادر مگسی ، سندھ یونائیٹڈ پارٹی کے زین شاہ، قومی عوامی تحریک کے ایاز لطیف پلیجو، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے زونل آرگنائزر ظفر صدیقی اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ اس موقع پر مقررین کا کہناتھا کہ پاکستان اسی وقت مضبوط ہوگا جب سندھی، بلوچ، پشتون، پنجابی سب کہیں گے یہ میرا پاکستان ہے ۔ انہوں نے کہاکہ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کی جو بی ٹیم ہے ، اس کو کھلا چھوڑ دو بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اس کیخلاف بھی کارروائی کرو۔ جہاں ظلم ہوگا ہم وہاں کھڑے ہوں گے ہم سندھ میں آئیں گے اور جی ایم سید کی سالگرہ بھی منائیں گے ۔ انہوں کہاکہ ہم امن ، برابری اور صوبوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں ، پاکستان کے ادارے اور سول سپرمیسی کو اس بات کو سمجھنا ہوگا ، آئین کے تحت صوبوں کو صوبائی خودمختاری دینی ہوگی ، انہوں نے کہاکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان ایک وفاق اور اس وفاق کی چار اکائیاں ہیں ، ماضی میں جو ریاست کی روش تھی آج انہیں پھر ہوا دی جارہی ہے ، کوئی وزیر 12اور کوئی 16 صوبوں کی بات کرتا ہے ، ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو چار اکائیاں ہیں وہی رہیں گی، 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد ملک آٹو کریسی بن گیا۔ ایس آئی ایف سی آئین کے تصور کیخلاف ہے ، یہ جمہوریت ہے کہ ہم ایک دن نہیں مناسکتے ، انہوں نے کہاکہ جس طرح کی طرز سیاست ہے اب یہ قید خانہ محسوس ہوتا ہے ، سائیں جی ایم سید باچا خان کے دوست تو تھے لیکن مداح بھی تھے ، ان کی جدوجہد قومی تشخص اور لوگوں کے حقوق کی جدوجہد تھی۔