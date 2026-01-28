صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سڑکوں کی بندش پر زیرو ٹالرنس

  • پاکستان
اسلام آباد (نیوز رپورٹر ) وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی ہدایات پر نیشنل ہائی وے اتھارٹی (این ایچ اے )نے ملک کی شاہراہوں کو کھلا رکھنے کیلئے فیلڈ آپریشنز تیز کر دئیے ۔

وفاقی وزیر نے ہدایت دی ہے کہ سڑکوں کی بندش پر 'زیرو ٹالرنس' اور مسافروں کا مکمل تحفظ یقینی بنایا جائے ، این ایچ اے نے خیبر پختونخوا میں این 45، این 145، این 95 اور این 90 پر سفر کرنے والے مسافروں کیلئے ہائی الرٹ جاری کر دیا ۔ دیر، چترال، سوات اور شانگلہ میں شدید برف باری اور لینڈ سلائیڈنگ کے خطرے کے پیش نظر این ایچ اے کی ٹیمیں اور بھاری مشینری حساس مقامات پر تعینات ہیں ۔

