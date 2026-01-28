صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اصلاحاتی منصوبوں کی اگست تک تکمیل کا ہدف:چیف جسٹس

  • پاکستان
اصلاحاتی منصوبوں کی اگست تک تکمیل کا ہدف:چیف جسٹس

شہریوں پر مرکوز، شفاف اور پائیدار انصاف کی فراہمی کے لیے پرعزم ہیں سپریم کورٹ میں ڈیٹا سنٹر کے قیام کی تیاری، مشاورت، وکلا سے ملاقات

اسلام آباد(اے پی پی)چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحیی آفریدی نے عدالتی اصلاحات، وکلا کی فلاح و بہبود اور جدید ٹیکنالوجی کے فروغ کے سلسلے میں اہم اقدامات کرتے ہوئے ایک جانب مختلف بار ایسوسی ایشنز کے وفود سے ملاقاتیں کیں جبکہ دوسری جانب سپریم کورٹ میں ایک محفوظ، قابل توسیع اور کم لاگت ڈیٹا سنٹر کے قیام سے متعلق تجاویز کا جائزہ لیا۔اعلامیہ کے مطابق سٹیک ہولڈرز انگیجمنٹ کے تحت راولپنڈی ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، تحصیل بار ایسوسی ایشن کبل (سوات) اور مہمند بار ایسوسی ایشن، ضلع مہمند کے وفود نے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس سے ملاقات کی۔ ملاقاتوں کے دوران شہریوں کو مرکز نگاہ رکھتے ہوئے انصاف کی فراہمی سے متعلق اصلاحاتی اقدامات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔چیف جسٹس نے عدالتی انفراسٹرکچر کی بہتری اور انصاف تک موثر رسائی کے لیے جاری اصلاحات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا ان اصلاحاتی منصوبوں کی تکمیل کا ہدف اگست 2026 مقرر کیا گیا ہے جبکہ عدلیہ شہریوں پر مرکوز، شفاف اور پائیدار انصاف کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے ۔اعلامیہ کے مطابق چیف جسٹس کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کے مشاورتی اجلاس بھی منعقد ہوئے جن میں سپریم کورٹ کے لیے ایک انٹرپرائز لیول ڈیٹا سنٹر کے قیام کی تجویز کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

متعدد وارداتیں، 5شہر ی سوا 11لاکھ روپے سے محروم

نیو محمد آباد میں جعلی شہد تیار کرنے والا یونٹ پکڑا گیا

کامونکے :تیز رفتار رکشے کی زد میں آکر معمر شخص جاں بحق

چونگی امرسدھو:لڑائی کے دوران گر نے سے خاتون جاں بحق

جھنگ گوجرہ روڈپر ٹریکٹر ٹرالی کی ٹکر سے راہگیر نوجوان جاں بحق

مخالفین کی فائرنگ سے ایک شخص شدید زخمی

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس بار کی سردی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سترہ کروڑ بنگالی انتظار کر رہے ہیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
استاد، کتاب اور ذہن سازی
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ڈونلڈ ٹرمپ، بورڈ آف پیس اور اقوام متحدہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
سونا مہنگا کیوں، خاموش عالمی جنگ
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زندگی کی اہم حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak