اصلاحاتی منصوبوں کی اگست تک تکمیل کا ہدف:چیف جسٹس
شہریوں پر مرکوز، شفاف اور پائیدار انصاف کی فراہمی کے لیے پرعزم ہیں سپریم کورٹ میں ڈیٹا سنٹر کے قیام کی تیاری، مشاورت، وکلا سے ملاقات
اسلام آباد(اے پی پی)چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحیی آفریدی نے عدالتی اصلاحات، وکلا کی فلاح و بہبود اور جدید ٹیکنالوجی کے فروغ کے سلسلے میں اہم اقدامات کرتے ہوئے ایک جانب مختلف بار ایسوسی ایشنز کے وفود سے ملاقاتیں کیں جبکہ دوسری جانب سپریم کورٹ میں ایک محفوظ، قابل توسیع اور کم لاگت ڈیٹا سنٹر کے قیام سے متعلق تجاویز کا جائزہ لیا۔اعلامیہ کے مطابق سٹیک ہولڈرز انگیجمنٹ کے تحت راولپنڈی ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، تحصیل بار ایسوسی ایشن کبل (سوات) اور مہمند بار ایسوسی ایشن، ضلع مہمند کے وفود نے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس سے ملاقات کی۔ ملاقاتوں کے دوران شہریوں کو مرکز نگاہ رکھتے ہوئے انصاف کی فراہمی سے متعلق اصلاحاتی اقدامات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔چیف جسٹس نے عدالتی انفراسٹرکچر کی بہتری اور انصاف تک موثر رسائی کے لیے جاری اصلاحات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا ان اصلاحاتی منصوبوں کی تکمیل کا ہدف اگست 2026 مقرر کیا گیا ہے جبکہ عدلیہ شہریوں پر مرکوز، شفاف اور پائیدار انصاف کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے ۔اعلامیہ کے مطابق چیف جسٹس کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کے مشاورتی اجلاس بھی منعقد ہوئے جن میں سپریم کورٹ کے لیے ایک انٹرپرائز لیول ڈیٹا سنٹر کے قیام کی تجویز کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔