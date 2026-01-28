پراجیکٹ بلاول اور پیپلز پارٹی بند کرنا ہوگا:حافظ نعیم
لوگ مایوس، کراچی رہنے کے قابل نہیں رہا، حل بااختیار بلدیاتی نظام ہر سانحے پر پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی نورا کشتی، وزیراعلیٰ استعفیٰ دیں
کراچی (سٹاف رپورٹر،مانیٹرنگ ڈیسک)امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن نے کہا ہے کہ کراچی میں اسٹیبلشمنٹ نے فساد پھیلایا اور وہی ختم کرے ، بس بہت ہوگیا اسٹیبلشمنٹ کو اب پراجیکٹ پیپلز پارٹی اور پراجیکٹ بلاول ختم کرنا ہوگا۔جماعت اسلامی کراچی کے مرکزی دفتر ادارہ نور حق میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمن نے کہا کہ گل پلازہ واقعے کے بعد کراچی کے لوگ نظام سے مایوس ہورہے ہیں، کراچی میں شدید غم و غصہ ہے ، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس شہر کا کوئی والی وارث نہیں، کراچی کو رہنے اور جینے کے قابل نہیں چھوڑا جارہا۔حافظ نعیم الرحمن نے کہا جنہوں نے ان کرپٹ مافیا زکو کراچی پر مسلط کیا ہے ان کو اب جواب دینا ہوگا، جنہوں نے قبضہ ،میئر اور فارم 47 کے ذریعے سارا فساد کیا وہی اس کو ٹھیک کریں، وزیراعلیٰ سندھ کا اب عہدے پر رہنے کا کوئی جواز نہیں، انہیں اپنی نااہلی کا اعتراف کرتے ہوئے فوری استعفیٰ دینا چاہئے ۔
انہوں نے کہا کہ لوگوں کی رائے کا احترام کیا جائے ، کراچی کے مسئلے کا حل صوبہ یا وفاقی کنٹرول نہیں بلکہ آئین کے مطابق بااختیار بلدیاتی حکومت کا قیام ہے ۔ عوام کے ووٹوں کی توہین کرکے قبضہ نظام نہیں چل سکتا،کراچی کا اختیار صرف کراچی کے شہریوں کے پاس ہونا چاہیے ،آج عوام سندھ حکومت سے نالاں ہیں، کل وفاق کے خلاف آواز اٹھائیں گے ۔انہوں نے کہا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو صرف اس بات میں دلچسپی ہے کہ کراچی سے مال کیسے بنایا جائے ۔ گزشتہ 17 برس سے پیپلز پارٹی سندھ پر قابض ہے اور تقریباً ہر دور میں ایم کیو ایم اس کی شریکِ اقتدار رہی ہے ۔ ہر سانحے کے بعد یہ نورا کشتی شروع کردیتے ہیں اور مسائل کے حل کے بجائے ایسی نعرے بازی کرتے ہیں جس سے تفریق اور تعصب کو فروغ ملتا ہے تاکہ ان کی سیاست چلتی رہے ۔جماعت اسلامی یکم فروری کو شاہراہ فیصل پر ‘‘جینے دو کراچی کو’’ کے عنوان سے عظیم الشان مارچ منعقد کرے گی۔یہ صرف مارچ برائے مارچ نہیں ہوگا، یہ مارچ ان مافیائوں سے نجات دلائے گا۔