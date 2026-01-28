گاڑی کے کالے شیشوں پر بیٹے کو9بار جرمانہ ہوا:طلال چودھری
اسلام آباد،لندن اور نیویارک سے زیادہ محفوظ ،قائمہ کمیٹی داخلہ سینیٹ میں بیان ساڑھے 4ہزار فائلرزاور 39ہزار نان فائلرزکو اسلحہ لائسنس جاری ہونے کا انکشاف
اسلام آباد (سٹاف رپورٹر، نیوز ایجنسیاں) سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے اجلاس میں نان فائلرز کو 33 ہزار اور فائلرز کو 3 ہزار اسلحہ لائسنس جاری کئے جانے کا انکشاف ہوا ہے جبکہ وزیرمملکت داخلہ سینیٹر طلال چودھری کا کہناتھاکہ اسلام آباد اس وقت لندن اور نیویارک سے زیادہ محفوظ ہے ،میرے بیٹے کو نو مرتبہ گاڑی پر کالے شیشے لگوانے پر جرمانہ ہوا ۔ تفصیلات کے مطابق سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ میں نان فائلرز کو 43 ہزارسے زائد اور فائلرز کو ساڑھے 4 ہزار اسلحہ لائسنس جاری کئے جانے کا انکشاف ہوا ہے ۔
چیئرمین کمیٹی فیصل سلیم رحمن نے کہا کہ جو فائلر نہیں ان کے لائسنس فوری منسوخ کئے جائیں، اسلحہ لائسنس جاری ضرور کریں لیکن وہ ٹیکس تو ادا کریں،جو لوگ ٹیکس ادا نہیں کرتے وہ کیسے اسلحہ لائسنس بنوا رہے ہیں؟، اسلحہ اس کے پاس ہو جو ٹیکس جمع کرواتا ہو۔ دستاویزات کے مطابق گزشتہ تین برسوں میں 43 ہزار 800 سے زائد اسلحہ لائسنس جاری کئے گئے ،جن میں سے 39ہزار357 لائسنس ہولڈرز نان فائلرز ہیں ،صرف ساڑھے چار ہزار فائلرز نے اسلحہ لائسنس حاصل کئے ۔وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا کہ گزشتہ ادوار میں بہت زیادہ اسلحہ لائسنس جاری کئے گئے ہیں، ہم نے پالیسی سخت کی اور لائسنس اجرا میں 90فیصد کمی کردی گئی ہے ، یہ وزارت داخلہ ہے کوئی لائسنسنگ برانچ نہیں۔قائمہ کمیٹی نے نان فائلرز کے اسلحہ لائسنس منسوخ کرنے کی سفارش کردی تاہم حکومت کی جانب سے لائسنس ہولڈرز کو فائلر بننے کے لیے مہلت دینے کی تجویز دی گئی ہے ۔
طلال چودھری نے کہا ہے کہ پاکستان دنیا کا پانچواں بڑا ملک ہے اور امن و امان کے لحاظ سے لاہور لندن سے زیادہ محفوظ ہے ، لوگ اب سکن کی بیماری کا بہانہ بنا کر کالے شیشے استعمال کرتے ہیں حالانکہ ایکسائز ایکٹ کے تحت ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے ،میرے بیٹے کو بھی 9بار جرمانہ ہوچکاہے ۔ سینیٹر ثمینہ ممتاز اور سینیٹر طلحہ محمود نے ملک میں سکیورٹی کی صورتحال اور پولیس کی کارکردگی پر تحفظات کا اظہار کیا اورکہا کہ ملک کے مختلف حصوں میں امن و امان کے سنگین مسائل ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر مملکت نے جواب دیا کہ ریپ جیسے واقعات پوری دنیا میں ہوتے ہیں لیکن پاکستان کی مجموعی صورتحال بین الاقوامی شہروں کے مقابلے میں بہتر ہے ۔دوسری طرف قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی داخلہ کا اجلاس چیئرمین کمیٹی راجہ خرم نواز کی زیرصدارت ہوا ،جس میں ارکان اسلام آباد میں جگہ جگہ ناکوں کے خلاف پھٹ پڑے ، چیئرمین کمیٹی راجہ خرم نواز نے ٹریفک حکام کی سرزنش کردی ۔کمیٹی نے منشیات کنٹرول ترمیمی بل 2025 کو مسترد کر دیا۔