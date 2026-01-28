چینی اخبار چائنہ ڈیلی بھی ستھرا پنجاب پروگرام کا معترف
پروگرام کو جدید ماحول دوست ویسٹ مینجمنٹ کی شاندار مثال قرار دے دیا وزیراعلیٰ پنجاب کی لیڈرشپ میں پائیدارویسٹ مینجمنٹ نظا م تیار کیا گیا:اخبار
لاہور (اپنے سٹی رپورٹر سے ،اے پی پی)یورپ، گلف ممالک اور جاپان کے بعد وزیراعلیٰ مریم نواز کے ویژن کے تحت عوام کو دی جانے والی صفائی سہولیات کے پروگرام ستھرا پنجاب کی گونج چین تک جا پہنچی ۔ چین میں شائع ہونے والے نمبر ون انگریزی اخبار چائنہ ڈیلی نے ستھرا پنجاب پروگرام کو جدید ماحول دوست ویسٹ مینجمنٹ کی شاندار مثال قرار دے دیا۔چائنہ ڈیلی کے مطابق ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت جاری ویسٹ ٹو ویلیو اقدامات نہ صرف پاکستان بلکہ عالمی سطح پر توجہ کا مرکز بن چکے ہیں بلکہ چائنیز انویسٹرز اور ٹیکنالوجی پارٹنرز اس پروگرام میں گہری دلچسپی لے رہے ہیں۔ ستھرا پنجاب پروگرام کلائمیٹ سمارٹ اربن گورننس کی بھی بہترین مثال ہے ۔ وزیراعلیٰ پنجاب کی لیڈرشپ میں اس پروگرام کو اتھارٹی کا درجہ دے کر صوبائی سطح پر ایک موثر، پائیدار اور جدید ویسٹ مینجمنٹ نظام قائم کیا گیا۔ ستھرا پنجاب اتھارٹی ویسٹ ٹو انرجی ٹیکنالوجی کیلئے چین اور جاپان کے کامیاب ماڈلز کا باریک بینی سے جائزہ لے رہی ہے جبکہ اتھارٹی کی ورکنگ چین کے سرکلر اکانومی ماڈل سے قریب ترین قرار دی جا رہی ہے ۔
صوبائی وزیر ذیشان رفیق نے اس حوالے سے کہاکہ بائیو گیس پلانٹس کے قیام سے سستی گھریلو گیس کی فراہمی ممکن ہوگی جبکہ کھیتوں کیلئے بائیو فرٹیلائزر بھی دستیاب ہو سکے گا۔سیکرٹری بلدیات شکیل احمد میاں کے مطابق ستھرا پنجاب پروگرام صوبہ بھر میں صفائی کے ساتھ ساتھ ماحولیاتی تحفظ، روزگار کے نئے مواقع اور پبلک ہیلتھ میں نمایاں بہتری لا رہا ہے ۔چائنہ ڈیلی نے رپورٹ کیا کہ پنجاب حکومت نے چائنہ انوسٹمنٹ فورمز کے ذریعے رینیوایبل انرجی، سمارٹ سٹیز اور گرین انفراسٹرکچر کے ماہرین کو سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے ، جبکہ چین سے پنجاب کا دورہ کرنے والے شہری بھی یہاں کی صفائی ستھرائی کے انتظامات کے معترف ہیں۔چائنہ ڈیلی کے مطابق ستھرا پنجاب پروگرام، گورننس ریفارمز، ٹیکنالوجی کے استعمال، کراس بارڈر کوآپریشن نے صوبہ پنجاب کو دنیا بھر کیلئے سمارٹ اربن گورننس کی بہترین مثال بنا دیا ہے ۔