وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب، وزیراعظم دورہ ڈیووس پراعتماد میں لیں گے
اسلام آباد (آن لائن )وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس آج طلب کر لیا گیا جو وزیراعظم میاں شہباز شریف کی زیر صدارت ہوگا۔
اجلاس میں ملک کی مجموعی امن و امان کی صورتحال، سیاسی امور اور بین الاقوامی حالات پر تفصیلی غور کیا جائے گا۔اجلاس کے دوران وزیراعظم کابینہ ارکان کو اپنے حالیہ دور ہ ڈیووس کے بارے میں اعتماد میں لیں گے اور وہاں عالمی رہنماؤں سے ہونے والی ملاقاتوں پر بریفنگ دیں گے ۔وفاقی کابینہ کے اجلاس میں داخلی و خارجی امور پر اہم فیصلوں اور آئندہ حکمت عملی پر مشاورت کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے ۔