آئی جی پنجاب کو 90سال پرانے میڈیکل رولز پر نظرثانی کی ہدایت

  • پاکستان
اسلام آباد (کورٹ رپورٹر)وفاقی آئینی عدالت نے پنجاب پولیس میں کانسٹیبل کی بھرتی سے متعلق تحریری فیصلہ جاری کردیا، ہوم سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کو 90 سال پرانے پولیس میڈیکل رولز پر نظرثانی کرنے کی ہدایت کر دی۔

عدالت نے فیصلے میں قرار دیا کہ پولیس رولز 1934 کے تحت بھرتی کے وقت امیدوار  کا طبی معائنہ سخت ہونا ضروری ہے ، بالخصوص بینائی سے متعلق قوانین میں ترمیم کی اشد ضرورت ہے ۔ عدالت نے بینائی کے معیار پر پورا نہ اترنے والے امیدوار کی اپیل مسترد کرتے ہوئے قرار دیا کہ مقررہ طبی معیار سے کمزور امیدوار فیلڈ پولیس سروس میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ درخواست گزار محمد فرحان کو طبی معیار پر پورا نہ اترنے پر بھرتی کیلئے نااہل قرار دیا گیا تھا۔ ادھر سپریم کورٹ نے سابق شوہر کی بریت کے خلاف خاتون کی اپیل مسترد کرتے ہوئے ہائیکورٹ اور ٹرائل کورٹ کے فیصلے برقرار رکھے ۔ عدالت نے قرار دیا کہ جعلی نکاح نامے کے الزامات ثابت نہیں ہو سکے ۔ جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے سماعت کے بعد تحریری فیصلہ جاری کیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ نکاح نامے میں نام قیصر خانم درج تھا، اصل نکاح نامہ خاتون کے قبضے میں تھا، اگر دھوکا ہوا بھی ہو تو قانونی کارروائی کا حق متعلقہ ادارے کو تھا، خاتون کو نہیں۔ 

