سیکرٹری لا اینڈ جسٹس کمیشن سمیت 3 افسر وں کا تبادلہ

  • پاکستان
اسلام آباد (نیوز رپورٹر )وفاقی حکومت نے ایڈیشنل سیکرٹری سائنس وٹیکنالوجی ،سیکرٹری لا اینڈ جسٹس کمیشن اور جوائنٹ سیکرٹری وزارت ثقافتی ورثہ کے تبادلے و تعیناتی کے احکامات جاری کر دیئے۔۔۔

 اسٹیبلشمنٹ ڈویژن احکامات کے مطابق سیکر ٹریٹ سروس گریڈ 21 کے افسر و ایڈیشنل سیکرٹری سائنس اینڈ ٹیکنالوجی رضوان  احمد شیخ کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کے احکامات دئیے گئے ہیں، خیبرپختونخوا حکومت کی گریڈ 20 کی افسر سیدہ تنزیلہ صباحت و سیکرٹری لا اینڈ جسٹس کمیشن اسلام آباد کو تبدیل کر کے جوائنٹ سیکرٹری وزارت ثقافتی ورثہ تعینات کیا گیا، سیکرٹریٹ سروس گروپ گریڈ 20 کے افسر و جوائنٹ سیکرٹری وزارت ثقافتی ورثہ غلام مجتبیٰ جوئیہ کو تبدیل کر کے جوائنٹ سیکرٹری وزارت تخفیف غربت تعینات کیا گیا ہے ۔

