پنجاب میں جعلی اور غیر معیاری ادویات کی فروخت کا انکشاف

کیری سیف کیپسول، پرولین سرجیکل دھاگے کے بیچز مارکیٹ سے ہٹانے کا حکم ڈرگ کنٹرول کی میڈیکل سٹورز اور ہسپتال عملے کو فوری اقدامات کی بھی ہدایت

لاہور (ہیلتھ رپورٹر) پنجاب میں جعلی اور غیر معیاری ادویات کی فروخت کا انکشاف ہوا ہے ۔ ڈائریکٹوریٹ آف ڈرگ کنٹرول پنجاب نے دو اہم طبی مصنوعات کے مخصوص بیچ نمبرز کو فوری طور پر مارکیٹ سے ہٹانے کے احکامات جاری کر دیئے ہیں۔ذرائع کے مطابق ڈرگ کنٹرول اتھارٹی نے مشہور اینٹی بائیوٹک کیری سیف کیپسول کے بیچ نمبر 034 LLM کو جعلی قرار  دیتے ہوئے اس کے استعمال پر فوری پابندی عائد کر دی ہے ۔ حکام کا کہنا ہے کہ مذکورہ بیچ مریضوں کی صحت کے لیے شدید خطرہ بن سکتا ہے ، اس لیے اس دوا کا استعمال فی الفور بند کیا جائے ۔اس کے علاوہ آپریشنز کے دوران ٹانکے لگانے کے لیے استعمال ہونے والا پرولین سرجیکل دھاگہ بھی غیر معیاری پایا گیا ہے ۔ ڈرگ کنٹرول کے مطابق پرولین دھاگے کا بیچ نمبر HMW913 جعلی نکلا ہے ، جس کے باعث مریضوں میں انفیکشن کا خطرہ بڑھ گیا ہے ۔ڈائریکٹوریٹ آف ڈرگ کنٹرول پنجاب نے تمام میڈیکل اسٹورز، ڈسٹری بیوٹرز اور متعلقہ اداروں کو ہدایت کی ہے کہ مذکورہ جعلی بیچز کو فوری طور پر واپس منگوایا جائے اور ان کی فروخت یا استعمال ہر صورت بند کیا جائے ۔ محکمہ صحت نے طبی عملے اور ہسپتال انتظامیہ کو بھی ہدایت کی ہے کہ متاثرہ ادویات اور سرجیکل سامان کے استعمال سے اجتناب کریں اور کسی بھی مشتبہ دوا یا طبی سامان کی فوری اطلاع متعلقہ حکام کو دیں۔

