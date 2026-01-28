بسنت:پتنگ سازوں کیلئے آرڈر پورے کرنا مشکل،لاہور میں 1513 دکاندار رجسٹرڈ
کائٹ ایسوسی ایشنز نے دیگر شہروں سے پتنگیں منگوانے کی اجازت مانگ لی ،پورٹل پر رجسٹریشن تاحال جاری بھگت سنگھ حویلی میں بسنت کی تیاریاں ،غیر قانونی پتنگ بازی ناقابل معافی :آئی جی ، درجنوں پتنگ سپلائرزگرفتار
لاہور،راولپنڈی ،ساہیوال (کرائم رپورٹر، خبرنگار، نیوزایجنسیاں )بسنت کیلئے پتنگیں وڈورمنگوانے کی حتمی اجازت حکومتی گرین سگنل سے مشروط ہونے کے باعث لاہور میں پتنگ سازوں کیلئے آرڈر پورے کرنا مشکل ہوگیااورکائٹ ایسوسی ایشنز نے ملک کے دیگر حصوں سے بھی پتنگیں منگوانے کی اجازت مانگ لی جبکہ اب تک 927 پتنگ سازوں سمیت 17 ایسوسی ایشنز کی رجسٹریشن مکمل ہو چکی ہے اور اسکے علاوہ 1513 دکانداروں کو پتنگ بازی کا سامان فروخت کرنے کیلئے این او سی جاری کیے جا چکے ہیں۔ کائٹ مینوفیکچررز کا کہنا ہے کہ 2 دہائیوں بعد بسنت کی آمد سے طلب میں بے تحاشہ اضافہ ہوا ہے ،باہر سے پتنگیں منگوانے کی اجازت ملنے پر نرخ بھی قابو میں رہیں گے ۔ذرائع کے مطابق کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشن نے کمشنر کے ساتھ اجلاس میں بھی مطالبہ دہرایا ،دوسری طرف ضلعی انتظامیہ لاہور کی جانب سے بسنت منانے کی تیاریاں جاری ہیں۔ ضلعی انتظامیہ کے ای بز (e-biz) یعنی بسنت پورٹل پر رجسٹریشن کا عمل تیزی سے جاری ہے تاکہ پتنگ بازی کو مقررہ ایس او پیز کے تحت یقینی بنایا جا سکے ۔ڈپٹی کمشنر لاہور کیپٹن (ر)علی اعجاز کے مطابق اب تک 927 پتنگ سازوں سمیت 17 ایسوسی ایشنز کی رجسٹریشن مکمل ہو چکی ہے ۔ اس کے علاوہ 1513 افراد کو پتنگ بازی کا سامان فروخت کرنے کے لیے این او سی جاری کیے جا چکے ہیں ، پتنگ بازی کے مواد کی ترسیل کیلئے 276 ٹریڈرز کو بھی رجسٹرڈ کیا گیا ہے ۔
ادھرمحکمہ سیاحت کے مطابق ٹی ڈی سی پی کے زیر اہتمام تین روزہ بسنت فیسٹیول منایا جائے گا، جس کی تیاریاں تاریخی بھگت سنگھ حویلی میں شروع کر دی گئی ہیں۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے واضح کیا ہے کہ اینٹی کائٹ فلائنگ ایکٹ کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی جبکہ لاہور میں بھی حکومتی شرائط اور قوانین کے تحت صرف مخصوص دنوں میں بسنت کی محدود اجازت ہے ۔ والدین اپنے بچوں کو اس خطرناک مشغلے سے دور رکھیں۔ شہری کسی بھی مقام پر پتنگ بازی کی اطلاع فوری طور پر ہیلپ لائن 15 پر دیں تاکہ بروقت کارروائی یقینی بنائی جا سکے ۔ ایس پی سٹی بلال احمد نے بسنت کے حوالے سے اہم پیغام جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایس او پیز کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ بسنت کے دوران چھتوں پر ہلڑ بازی، ہوائی فائرنگ اور کسی بھی قسم کی غیر قانونی سرگرمی کی ہرگز اجازت نہیں ہو گی۔ دریں اثنا راولپنڈی میں پولیس نے پتنگ سپلائرز کیخلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے مزید 12 پتنگ سپلائر گرفتار کرکے 2300 پتنگیں اور 22 ڈورچرخیاں برآمد کرلیں ،گرفتاریاں نصیر آباد ، آراے بازار ، کینٹ ، واہ کینٹ ، گوجرخان اورصادق آباد سے ہوئیں ۔ساہیوال کے مختلف علاقوں سے 14افراد کو گرفتار کرکے سینکڑوں پتنگیں وڈور چرخیاں برآمد کی گئیں جبکہ تھانہ سندر پولیس نے ملزم علی حسن کوگرفتار کر کے 850 پتنگیں برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا ۔واضح رہے کہ رواں سال لاہور سمیت صوبہ بھر میں کائٹ فلائنگ ایکٹ کی خلاف ورزی پر2234 ملزموں کو گرفتار کر کے 2210 مقدمات درج کئے گئے جبکہ ایک لاکھ 52 ہزار 808 پتنگیں اور3148 ڈور چرخیاں برآمد کی گئیں۔