یونان کشی حادثہ کیس، مدعی کا ملزم کو پہچاننے سے انکار
آپ ظالم کو بچانے کی کوشش کررہے ، ملک ایسے ٹھیک نہیں ہوگا :چیف جسٹس قرآن پر حلف دیتا ہوں:مدعی ، قرآن بہت بڑا ہے ہم بوجھ نہیں اٹھا سکتے :عدالت
لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ میں یونان کشی حادثے کے مرکزی ملزم ثاقب ججا کی عبوری ضمانت پر سماعت،مدعی مقدمہ نے مرکزی ملزم کو پہچاننے سے انکار کردیا۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے قرار دیاکہ آپ ایک ظالم کو بچانے کی کوشش کررہے ہیں، مدعیوں کے انگوٹھوں کے نشانات کا فرا نزک کرائیں ،اگر ثابت ہوگیا کہ مدعیوں نے درخواست دی تھی تو پھر جھوٹا بیان دینے پر انکے خلاف کارروائی کریں ۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے یونان کشی حادثے کے مرکزی ملزم ثاقب ججا کی عبوری ضمانت پر سماعت کی، ملزم ثاقب ججا کے وکیل نے بتایا کہ مدعیوں نے بیان دیا ہے کہ یہ ہمارا ملزم نہیں لہذا عبوری ضمانت کنفرم کی جائے ۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے مدعیوں پر سخت برہمی کا اظہار کرتے کہا آپ ایک ظالم کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، انسانی زندگی کی کوئی قیمت ہے یا نہیں؟۔میڈیا شور مچاتا ہے کہ ادارے کام نہیں کرتے ، آپ نے خود درخواست دی، اب کہہ رہے ہیں یہ ہمارا ملزم نہیں۔ مدعی جمیل نے کہا میں قرآن پر حلف دیتا ہوں۔چیف جسٹس عالیہ نیلم نے کہا کہ قرآن بہت بڑا ہے ہم اسکا بوجھ نہیں اٹھا سکتے ، ظالم کو بچانے کی کوشش مت کریں ، یہ سادہ لوگ نہیں ہیں، آپ لوگ عدالت میں سچ نہیں بول رہے ، یہ ملک ایسے ٹھیک نہیں ہوگا آگے آنا پڑے گا ،عدالت نے تمام مدعیوں کو کل بارہ بجے سپیشل سینٹرل کورٹ پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا کہ ان کا بچہ اس حادثے میں بچ گیا تھا۔ وفاقی حکومت کے وکیل نے کہا تین مدعیوں کے بچے یونان حادثے میں بچ گئے تھے ۔ چیف جسٹس نے کہا آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے بچے بچ گئے تھے ،عدالت نے ملزم کی عبوری ضمانت میں 12فروری تک توسیع کردی ۔