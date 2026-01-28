صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان میں بجلی گیس سبسڈی کو بی آئی ایس پی سے منسلک کیا جارہا :عالمی بینک

پاکستان میں بجلی گیس سبسڈی کو بی آئی ایس پی سے منسلک کیا جارہا :عالمی بینک

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)عالمی بینک نے کہا ہے کہ پاکستان میں بجلی اور گیس کی سبسڈی کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے منسلک کیا جارہا ہے ۔

 عالمی بینک نے جنوبی ایشیا  میں ترقی کے موضوع پر رپورٹ جاری کی جس میں عالمی بینک نے پاکستان میں ٹیکس نظام میں بہتری اور ٹیکس بیس بڑھانے پر زور دیا جب کہ ریونیو بڑھانے کیلئے آلودگی کی حوصلہ شکنی کی بھی تجویز دے دی۔عالمی بینک کی رپورٹ میں کہا گیا ہے جنوبی ایشیا میں زیرِ زمین پانی تیزی سے کم ہو رہا ہے ، پاکستان دنیا کے سب سے زیادہ پانی کی قلت والے ممالک میں شامل ہے ، ناقص آبپاشی نظام اور غیر مؤثر زرعی طریقوں سے پانی ضائع ہو رہا ہے ۔

