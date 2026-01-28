E-paper
آج کے اخبار کی شہ سرخیاں
مری میں برفباری ختم،آزادکشمیر میں لینڈ سلائیڈنگ ، 15گھر تباہ
عثمان ڈار کا نام ای سی ایل میں شامل کرنے کیخلاف درخواست پر وفاق کو جواب کیلئے 3فروری تک مہلت
دہشتگرد کہیں پناہ لیں گے تو انکے خلاف آپریشن ہو گا:رانا ثنا
پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز میں پیمنٹ کا چیپٹر ہی نہیں ،جسٹس محسن اختر
پیرا قبضہ نہ دلوانے کا تحریری بیان دے :لاہور ہائیکورٹ
چلڈرن ہسپتال : زائدالمیعاد ادویات اور انتظامی کوتاہیاں
تازہ ترین
ایران نے معاہدہ نہ کیا تو نتائج ماضی سے بھی زیادہ تباہ کن ہوسکتے ہیں: ڈونلڈ ٹرمپ
وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری
سانحہ گل پلازہ کی حتمی تحقیقاتی رپورٹ تیار، آگ لگنے کی وجہ سامنے آ گئی
آئندہ 24 گھنٹے موسم کیسا رہے گا؟ محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کر دی
وزیراعظم شہباز شریف سے گیٹس فاؤنڈیشن کے وفد کی ملاقات، پولیو کے خاتمے کا عزم
آج کے کالمز
اس بار کی سردی
ایاز امیر
سترہ کروڑ بنگالی انتظار کر رہے ہیں
رؤف کلاسرا
استاد، کتاب اور ذہن سازی
شاہد صدیقی
ڈونلڈ ٹرمپ، بورڈ آف پیس اور اقوام متحدہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
سونا مہنگا کیوں، خاموش عالمی جنگ
محمد حسن رضا
زندگی کی اہم حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
