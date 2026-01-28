صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیرا قبضہ نہ دلوانے کا تحریری بیان دے :لاہور ہائیکورٹ

  • پاکستان
پیرا قبضہ نہ دلوانے کا تحریری بیان دے :لاہور ہائیکورٹ

وراثتی کے بجائے خریدی زمین پر فیملی ممبران کا قبضہ کروایا:درخواست گزار

لاہور(کورٹ رپورٹر )لاہور ہائیکورٹ نے پیرا فورس کی جانب سے کوٹ رادھا کشن میں10 کنال اراضی کا قبضہ دلوانے کے خلاف درخواست پر ہدایت کی کہ پیرا قبضہ نہ دلوانے سے متعلق تحریری بیان جمع کرائے ۔چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے فیاض کی درخواست پر سماعت کی ۔درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ کوٹ رادھا کشن میں 21 کنال وراثتی زمین موجود ہے ،درخواست گزار نے 10 کنال اراضی خود خریدی جو کہ درخواست گزار کے نام ہے ،درخواست گزار نے بتایا کہ وراثتی زمین کی تقسیم کے بجائے پیرا فورس نے 10 کنال ذاتی  اراضی پر فیملی ممبران کو قبضہ کرا دیا۔لہذاعدالت 10 کنال اراضی پر پیرا فورس کی جانب سے کرایا گیا قبضہ ختم کرنے کا حکم دے ،دوران سماعت چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا پیرا فورس قبضہ دلوا سکتی ہے ،پیرا کیسے قبضہ دلوا سکتی ہے ؟ ان کے پاس کیا اختیار ہے ؟ پیرا کے وکیل نے بتایا کہ پیرا نے قبضہ نہیں لیکر دیا یہ شاید کسی ریونیو آفیسر نے کرایا ہوگا ،چیف جسٹس نے ریمارکس دئیے کہ ہمارے لیے ریونیو افسر کچھ نہیں ہے آپ ہمیں لکھ کر دیں کہ قبضہ پیرا نے نہیں چھڑایا ،عدالت نے پیرا فورس کے وکیل کو قبضہ نہ دلوانے سے متعلق تحریری بیان دینے کی ہدایت کر دی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

بھارت کا کشمیر پر قبضہ ایشیا میں عدم استحکام کی بنیادی وجہ : پاکستان

بھارت اور یورپی یونین کا تاریخی تجارتی معاہدے پر اتفاق

ایران کو دھمکیاں خطے میں عدم استحکام بڑھائیں گی، ایرانی صدر کی سعودی ولی عہد سے گفتگو

قرآن مجید کی تفسیر کیلئے اے آئی کا استعمال ممنوع قرار

فرانسیسی بحریہ کا طیارہ بردار جہاز چارلس ڈیگال بحرِ اوقیانوس روانہ

نائیجیریا کے صدر ترکی میں لڑکھڑا کر گرگئے

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس بار کی سردی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سترہ کروڑ بنگالی انتظار کر رہے ہیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
استاد، کتاب اور ذہن سازی
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ڈونلڈ ٹرمپ، بورڈ آف پیس اور اقوام متحدہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
سونا مہنگا کیوں، خاموش عالمی جنگ
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زندگی کی اہم حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak