پیرا قبضہ نہ دلوانے کا تحریری بیان دے :لاہور ہائیکورٹ
وراثتی کے بجائے خریدی زمین پر فیملی ممبران کا قبضہ کروایا:درخواست گزار
لاہور(کورٹ رپورٹر )لاہور ہائیکورٹ نے پیرا فورس کی جانب سے کوٹ رادھا کشن میں10 کنال اراضی کا قبضہ دلوانے کے خلاف درخواست پر ہدایت کی کہ پیرا قبضہ نہ دلوانے سے متعلق تحریری بیان جمع کرائے ۔چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے فیاض کی درخواست پر سماعت کی ۔درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ کوٹ رادھا کشن میں 21 کنال وراثتی زمین موجود ہے ،درخواست گزار نے 10 کنال اراضی خود خریدی جو کہ درخواست گزار کے نام ہے ،درخواست گزار نے بتایا کہ وراثتی زمین کی تقسیم کے بجائے پیرا فورس نے 10 کنال ذاتی اراضی پر فیملی ممبران کو قبضہ کرا دیا۔لہذاعدالت 10 کنال اراضی پر پیرا فورس کی جانب سے کرایا گیا قبضہ ختم کرنے کا حکم دے ،دوران سماعت چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا پیرا فورس قبضہ دلوا سکتی ہے ،پیرا کیسے قبضہ دلوا سکتی ہے ؟ ان کے پاس کیا اختیار ہے ؟ پیرا کے وکیل نے بتایا کہ پیرا نے قبضہ نہیں لیکر دیا یہ شاید کسی ریونیو آفیسر نے کرایا ہوگا ،چیف جسٹس نے ریمارکس دئیے کہ ہمارے لیے ریونیو افسر کچھ نہیں ہے آپ ہمیں لکھ کر دیں کہ قبضہ پیرا نے نہیں چھڑایا ،عدالت نے پیرا فورس کے وکیل کو قبضہ نہ دلوانے سے متعلق تحریری بیان دینے کی ہدایت کر دی۔