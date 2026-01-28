صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیب : کوہستان سیکنڈل میں 4ارب 5کروڑ کی پلی بارگین منظور

  پاکستان
تاریخ میں سب سے بڑی رقم کی واپسی ،ملزم قیصرنے ڈمپر ڈرائیورکو استعمال کیا

پشاور(اے پی پی)قومی احتساب بیورو (نیب)خیبر پختونخوا نے اعلی ٰسطح کی بدعنوانی کے خلاف ایک تاریخی قدم  اٹھاتے ہوئے کوہستان میگا سکینڈل سے ریکارڈ  4 ارب 5 کروڑ روپے کی وصولی کی ہے ، جو ادارے کی تاریخ میں اب تک کی سب سے بڑی نقد رقم کی واپسی ہے ۔ اس سکینڈل نے قومی خزانے کو نشانہ بنانے والی ایک مبینہ سازش کو بے نقاب کیا، جس میں عوامی وسائل ذاتی جیبوں میں منتقل کیے گئے ، اس کیس کا سب سے حیران کن پہلو یہ ہے کہ ملزم قیصر اقبال نے مبینہ طور پر اپنے فرنٹ مین ڈمپر ڈرائیور ممتاز خان کو استعمال کیا۔ ممتاز خان نے جعلی کمپنی کے نام پر بینک اکائونٹس کھولے اور انہی کے ذریعے قومی خزانے سے لاکھوں روپے باہر منتقل کیے گئے ۔ثبوتوں کے دبا ئوکے تحت فرنٹ مین ممتاز خان نے پلی بارگین کا انتخاب کیا اور رقم نقد، جائیداد اور گاڑیوں کی شکل میں واپس کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ احتساب عدالت نے اس معاہدے کی تصدیق کر دی ہے ۔

