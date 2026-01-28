صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • پاکستان
حیدر آباد:شاعر آکاش انصاری کے قاتل کوسزائے موت کاحکم

حیدر آباد (بیورو رپورٹ)سندھ کے معروف ترقی پسند و انقلابی شاعر ڈاکٹر آکاش انصاری کے بہیمانہ قتل کے مقدمے میں جرم ثابت ہونے پر ماڈل کرمنل ٹرائل کورٹ نے مقتول شاعر کے منہ بولے بیٹے لطیف آکاش کو سزائے موت سنادی۔

 ماڈل کرمنل ٹرائل کورٹ و فرسٹ ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت نے تصور راجپوت نے مقتول آکاش انصاری کے منہ بولے بیٹے لطیف آکاش کو سزائے موت سنائی ، مجرم لطیف آکاش پر 15فروری 2025ء کو اپنے والد کو گھر کے کمرے میں آگ لگاکر بہیمانہ قتل کرنے کا الزام تھا، تفتیش کے دوران ملزم نے عدالت کے سامنے قتل کا اعتراف کیا، جس پر ایس ایس پی نے سزائے موت کی سفارش کی تھی، جرم ثابت ہوجانے پر اسے سزائے موت سنائی گئی ہے ۔ قتل کے اس واقعہ کا مقدمہ مقتول ڈاکٹر آکاش انصاری کے عزیز کی مدعیت میں قاسم آباد تھانے میں درج کیاگیاتھا۔ آکاش انصاری کے قتل کے خلاف اس وقت سندھ بھر کے ادیبوں، دانشوروں اور شعرا نے شدید احتجاج کیا تھا ، ڈاکٹر آکاش انصاری کا شمار سندھ کے ترقی پسند شاعروں میں ہوتا تھا۔

