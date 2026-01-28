شہریوں کو کس قانون کے تحت آف لوڈ کیا جا رہا ؟ہائیکورٹ
امیگریشن حکام اپنے اختیارات واضح کریں :ریمارکس،ایڈیشنل اٹارنی جنرل طلب
لاہور (کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ نے شہریوں کو بیرون ملک سفر سے روکنے اور امیگریشن حکام کی جانب سے مسافروں کو آف لوڈ کرنے کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت کی۔ جسٹس راحیل کامران شیخ نے آئندہ سماعت پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو طلب کر لیا۔ عدالت نے استفسار کیا کہ شہریوں کو کس قانون کے تحت آف لوڈ کیا جا رہا ہے ۔درخواست گزاران کا کہنا تھا کہ اگر شہری کے پاس ویزا اور دیگر ضروری سفری دستاویزات موجود ہوں تو اسے بیرون ملک جانے سے روکنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ وفاقی حکومت کے وکیل نے کہا کہ قانون میں ایسی کوئی شق موجود نہیں۔ عدالت نے کہا کہ جہاں شہریوں کے بنیادی حقوق کا معاملہ ہو، وہاں حکومت کے اختیارات قانون کے مطابق واضح ہونے چاہئیں۔ایف آئی اے کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے بتایا کہ بعض شہری وزٹ ویزا پر کام کی غرض سے رک جاتے ہیں یا ان کے پاس ہوٹل اور اخراجات کے لیے مناسب رقم نہیں ہوتی، جس سے ڈی پورٹ ہونے پر ملک کی بدنامی ہوتی ہے ۔ عدالت نے ہدایت کی کہ امیگریشن حکام اپنے اختیارات قانون کے مطابق واضح کریں اور شہریوں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جائے ، کیونکہ سمندر پار پاکستانی ملکی ترقی اور زرِ مبادلہ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔