پاک افواج کو خراجِ تحسین کیلئے نغمہ ریلیز، بھرپور پذیرائی
اسلام آباد (خصوصی نیوز رپورٹر) آئی ایس پی آر نے افواجِ پاکستان کی عظیم قربانیوں اور غیر متزلزل عزم کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے ایک شاندار نغمہ ریلیز کر دیا ہے ، جس نے سوشل میڈیا اور دیگر پلیٹ فارمز پر عوام میں زبردست پذیرائی حاصل کر لی ہے ۔
یہ نغمہ خاص طور پر شدید موسمی حالات، برفانی طوفانوں اور ناقابلِ برداشت سردی میں وطن کی سرحدوں کے دفاع اور مشکل میں گھری قوم کی خدمت میں مصروف افواجِ پاکستان کے جذبے اور بہادری کو نمایاں انداز میں پیش کرتا ہے ۔ نغمے میں بتایا گیا ہے کہ پاک فوج نے ہر مشکل گھڑی میں عوام کا مضبوط سہارا بن کر ثابت کیا کہ وہ ہر محاذ پر قوم کی امیدوں پر پورا اترتی ہے ۔ نغمے کے سحر انگیز بول اور دل کو چھو لینے والی آواز نے سماں باندھ دیا ہے ، اور عوام میں پاک فوج سے والہانہ محبت، اعتماد اور فخر کی بھرپور عکاسی کی جا رہی ہے ۔