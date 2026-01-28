صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ برقرار، رواں ماہ مہنگائی 6فیصد رہے گی ، وزارت خزانہ

  • پاکستان
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک،اے پی پی) وفاقی وزارت خزانہ نے ماہانہ اکنامک اپ ڈیٹ آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی جس میں کہا گیا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ برقرار ہے اور رواں ماہ مہنگائی 5 سے 6 فیصد کے درمیان رہنے کا امکان ہے ۔

 رپورٹ میں بتایا گیا کہ مالی سال 2026 کی پہلی ششماہی میں معاشی استحکام برقرار ہے اور موجودہ مالی سال 26-2025 میں ملکی معیشت کی رفتار برقرار رہنے کی توقع ہے ۔رپورٹ میں کہا گیا کہ بہتر مالی نظم و ضبط سے معاشی استحکام کو سہارا ملا ہے ، دسمبر میں مہنگائی 5.6 فیصد اور نومبر میں 6.1 فیصد تھی۔وفاقی وزارت خزانہ نے بتایا کہ مہنگائی قابو میں ہے اور ایل ایس ایم کی نمو میں واضح بہتری آئی ہے ، زرمبادلہ کے ذخائر مضبوط اور روپے کی قدر بھی مستحکم ہے ۔اکنامک آؤٹ لک رپورٹ میں بڑی صنعتوں اور دیگر معاشی اشاریوں کی کارکردگی حوصلہ افزا قرار دی گئی اور وزارت خزانہ نے دعویٰ کیا ہے کہ دانش مندانہ پالیسیوں اور اصلاحات کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں، ترسیلات زر اور آئی ٹی و سروسز برآمدات میں اضافہ ہوا۔مزید بتایا گیا ہے کہ مہنگائی میں کمی کے باعث مانیٹری پالیسی میں نرمی آئی تاہم کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ برقرار ہے مگر دباؤ محدود رہنے کی توقع ہے ۔

