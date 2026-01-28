سانحہ گل پلازہ: شہدا کے اہلخانہ کو ایک ایک کروڑ امداد دینے کی منظوری
کراچی(سٹاف رپورٹر) سندھ کابینہ نے سانحہ گل پلازہ میں شہید ہونے والوں کے اہلخانہ کو فی کس ایک کروڑ روپے مالی امداد دینے کی منظوری دے دی۔اجلاس کے آغاز میں شہدا کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔
وزیراعلیٰ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس میں بتایا گیا کہ سانحہ گل پلازہ سے متاثر ہونے والے دکانداروں کو 5،5 لاکھ روپے کچن اور یوٹیلیٹی اخراجات کے لیے کمشنر کے ذریعے ادا کیے جا رہے ہیں۔ کابینہ نے متاثرہ دکانداروں کو ایک، ایک کروڑ روپے بلاسود قرض فراہم کرنے کی بھی منظوری دی۔مراد علی شاہ نے کہا کہ متاثرین کو ہر ممکن ریلیف فراہم کرنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے ، یہ قرض متاثرہ دکانداروں کو دوبارہ کاروبار شروع کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے جبکہ ایک کروڑ روپے پر واجب الادا سود حکومت سندھ خود ادا کرے گی۔ وزیراعلیٰ نے ہدایت کی کہ دکانداروں کو دو ماہ کے اندر متبادل تجارتی جگہیں فراہم کی جائیں تاکہ وہ اپنا کاروبار دوبارہ شروع کر سکیں جس کی کابینہ نے بھی منظوری دی۔اعلیٰ سطح کی ذیلی کمیٹی بھی تشکیل دی گئی جس میں صوبائی وزرا شرجیل انعام میمن، ناصر حسین شاہ، سعید غنی اور ضیائالحق لنجار شامل ہیں تاکہ تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ کا جائزہ لے کر ذمہ داری عائد کرنے اور انصاف فراہم کرنے کو یقینی بنایا جا سکے ۔
کابینہ نے کراچی میں چھ بڑے سڑک منصوبوں کے لیے 19.116 ارب روپے کی منظوری دی۔ ان میں اسٹار گیٹ فلائی اوور، ملیر ہالٹ انڈر پاس، سہراب گوٹھ فلائی اوور،ایم-9 سے ملیر کو ملانے والی اہم شاہراہ اور مین کورنگی روڈ سے خیابانِ سعدی تک کی تعمیر شامل ہے ۔ کابینہ نے بی آر ٹی یلو لائن کے نظر ثانی شدہ پی سی 1 کی منظوری دی جس سے منصوبے کی لاگت 620 ملین ڈالر تک بڑھ گئی ۔بی آر ٹی ریڈ لائن کے لیے کابینہ نے ملیر ڈپو کی زمین کے حصول کے لیے 300 ملین روپے کی منظوری دی ۔شہر میں پانی کی قلت کو دور کرنے کے لیے کابینہ نے 36 کلومیٹر کی ڈملوٹی سے ڈی ایچ اے تک پانی کی پائپ لائن منصوبے کو فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کو دینے کی منظوری بھی دی۔کابینہ نے اینٹی نارکوٹکس فورس کے ساتھ معاہدے میں دو سال کی توسیع کی منظوری دی تاکہ کراچی، منگھوپیر اور ملیر میں تین بڑے ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹرز چلتے رہیں۔لاڑکانہ میں 6.371 ارب روپے کے جدید پھل و سبزی منڈی منصوبے کی منظوری دی گئی۔ کابینہ نے سندھ رینیوبل انرجی کمپنی (ایس آر ای سی) کو بند کرنے کی منظوری بھی دے دی۔