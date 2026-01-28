صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بسنت :پتنگوں پر کسی کی تصویر نہیں لگے گی،نوٹیفکیشن جاری

  • پاکستان
بسنت :پتنگوں پر کسی کی تصویر نہیں لگے گی،نوٹیفکیشن جاری

مذہبی ہم آہنگی اور امنِ عامہ برقرار رکھنے کے لیے اہم پابندیاں عائد کی گئیں خلافِ قانون پتنگوں کی تیاری،فروخت یا استعمال قابلِ تعزیر جرم ہو گا :ڈی سی

لاہور (مانیٹرنگ ڈیسک) ڈپٹی کمشنر لاہور نے پنجاب کائٹ فلائنگ ایکٹ 2025کے تحت بسنت 2026کا باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا، جس میں کہا گیا پتنگوں پر مقدس کتب، مذہبی مقامات، کسی مذہبی یا سیاسی شخصیت کی تصاویر لگانے پر مکمل پابندی ہو گی۔ بسنت کے دوران مذہبی ہم آہنگی اور امنِ عامہ برقرار رکھنے کیلئے اہم پابندیاں عائد کی گئیں ۔تفصیلات کے مطابق بسنت کے دوران اشتعال انگیزی، مذہبی منافرت اور امنِ عامہ کو لاحق خدشات کے پیشِ نظر دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے ۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق بسنت کے موقع پر مذہبی ہم آہنگی اور امن و امان برقرار رکھنے کے لیے اہم پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔

اس کے علاوہ کسی ملک یا سیاسی جماعت کے جھنڈے والی پتنگوں کی تیاری، خرید و فروخت اور استعمال بھی ممنوع قرار دیا گیا ہے ۔انتظامیہ کا کہنا ہے کہ 30 روز کیلئے مذہبی اور سیاسی نقش و نگار والی پتنگوں کی تیاری، نقل و حمل، ذخیرہ، فروخت اور استعمال پر دفعہ 144 کے تحت پابندی عائد رہے گی، جبکہ لاہور میں بسنت کے دوران بغیر تصویر یک رنگی یا کثیر رنگی گُڈّا اور پتنگ استعمال کرنے کی اجازت ہو گی۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ خلافِ قانون پتنگوں کی تیاری، ترسیل، ذخیرہ، فروخت یا استعمال قابلِ تعزیر جرم ہو گا اور دفعہ 144 کے احکامات فوری طور پر نافذ العمل ہونگے ۔ بسنت کے دوران بعض اشتعال انگیز عناصر کی جانب سے مذہبی یا سیاسی علامات استعمال کرنے کا اندیشہ تھا، جس کے باعث یہ پابندیاں عائد کی گئیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

بالی ووڈ میں صرف ایشوریا رائے قدرتی طور پر خوبصورت:فرح خان

ٹرمپ سے نالاں کرسٹن سٹیورٹ کا امریکا چھوڑنے پر غور

والد بیٹیوں کی پیدائش پر بہت خوش ہوتے تھے : غزالہ صدیق

پینگوئن کی وائرل ویڈیو نے ماورا کی زندگی بدل دی

خود کو جاننے کیلئے لڑکپن میں گھر چھوڑدیا تھا : عدنان شاہ ٹیپو

خون کے رشتے اکثر آپ کو رسوا کردیتے ہیں : جاوید شیخ

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس بار کی سردی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سترہ کروڑ بنگالی انتظار کر رہے ہیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
استاد، کتاب اور ذہن سازی
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ڈونلڈ ٹرمپ، بورڈ آف پیس اور اقوام متحدہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
سونا مہنگا کیوں، خاموش عالمی جنگ
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زندگی کی اہم حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak