بسنت :پتنگوں پر کسی کی تصویر نہیں لگے گی،نوٹیفکیشن جاری
مذہبی ہم آہنگی اور امنِ عامہ برقرار رکھنے کے لیے اہم پابندیاں عائد کی گئیں خلافِ قانون پتنگوں کی تیاری،فروخت یا استعمال قابلِ تعزیر جرم ہو گا :ڈی سی
لاہور (مانیٹرنگ ڈیسک) ڈپٹی کمشنر لاہور نے پنجاب کائٹ فلائنگ ایکٹ 2025کے تحت بسنت 2026کا باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا، جس میں کہا گیا پتنگوں پر مقدس کتب، مذہبی مقامات، کسی مذہبی یا سیاسی شخصیت کی تصاویر لگانے پر مکمل پابندی ہو گی۔ بسنت کے دوران مذہبی ہم آہنگی اور امنِ عامہ برقرار رکھنے کیلئے اہم پابندیاں عائد کی گئیں ۔تفصیلات کے مطابق بسنت کے دوران اشتعال انگیزی، مذہبی منافرت اور امنِ عامہ کو لاحق خدشات کے پیشِ نظر دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے ۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق بسنت کے موقع پر مذہبی ہم آہنگی اور امن و امان برقرار رکھنے کے لیے اہم پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔
اس کے علاوہ کسی ملک یا سیاسی جماعت کے جھنڈے والی پتنگوں کی تیاری، خرید و فروخت اور استعمال بھی ممنوع قرار دیا گیا ہے ۔انتظامیہ کا کہنا ہے کہ 30 روز کیلئے مذہبی اور سیاسی نقش و نگار والی پتنگوں کی تیاری، نقل و حمل، ذخیرہ، فروخت اور استعمال پر دفعہ 144 کے تحت پابندی عائد رہے گی، جبکہ لاہور میں بسنت کے دوران بغیر تصویر یک رنگی یا کثیر رنگی گُڈّا اور پتنگ استعمال کرنے کی اجازت ہو گی۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ خلافِ قانون پتنگوں کی تیاری، ترسیل، ذخیرہ، فروخت یا استعمال قابلِ تعزیر جرم ہو گا اور دفعہ 144 کے احکامات فوری طور پر نافذ العمل ہونگے ۔ بسنت کے دوران بعض اشتعال انگیز عناصر کی جانب سے مذہبی یا سیاسی علامات استعمال کرنے کا اندیشہ تھا، جس کے باعث یہ پابندیاں عائد کی گئیں۔