حکومت آئی ایم ایف سے کئی شعبوں میں رعایت لینے کو تیار

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک )حکومت نے عالمی مالیاتی فنڈ(آئی ایم ایف)سے کچھ شعبوں میں رعایتیں لینے کی تیاری کرلی ۔

ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان آئندہ مذاکرات میں ٹیکس وصولیوں کے ہدف اور توانائی کی قیمتیں کم کرنے کی درخواست کی جائے گی جبکہ آئی ایم ایف سے مذاکرات میں ازسرنو ترجیحات متعین کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ۔ متعلقہ محکمے آئی ایم ایف سے ریلیف حاصل کرنے کیلئے 2 ہفتوں میں تجاویز وزارت خزانہ کو دیں گے ، وزارت صنعت و پیداوار صنعتی شعبے کی مشکلات کم کرنے کیلئے تجاویز تیار کر رہی ہے ۔ وزیراعظم نے آئی ایم ایف سے آئندہ مذاکرات میں صنعتوں کی بحالی کیلئے ریلیف حاصل کرنے کی حکمت عملی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے جبکہ ایم ڈی آئی ایم ایف نے قرض پروگرام میں رہتے ہوئے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے ۔ آئی ایم ایف کو معاشی گروتھ کیلئے حکومتی ترجیحات سے آگاہ کیا جائے گا۔ذرائع کے مطابق صنعتوں اور بڑی کمپنیوں کے لیے سُپر ٹیکس اور پاور ٹیرف میں کمی کی تجاویز بھی تیار کی جا رہی ہیں۔

