حکومت آئی ایم ایف سے کئی شعبوں میں رعایت لینے کو تیار
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک )حکومت نے عالمی مالیاتی فنڈ(آئی ایم ایف)سے کچھ شعبوں میں رعایتیں لینے کی تیاری کرلی ۔
ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان آئندہ مذاکرات میں ٹیکس وصولیوں کے ہدف اور توانائی کی قیمتیں کم کرنے کی درخواست کی جائے گی جبکہ آئی ایم ایف سے مذاکرات میں ازسرنو ترجیحات متعین کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ۔ متعلقہ محکمے آئی ایم ایف سے ریلیف حاصل کرنے کیلئے 2 ہفتوں میں تجاویز وزارت خزانہ کو دیں گے ، وزارت صنعت و پیداوار صنعتی شعبے کی مشکلات کم کرنے کیلئے تجاویز تیار کر رہی ہے ۔ وزیراعظم نے آئی ایم ایف سے آئندہ مذاکرات میں صنعتوں کی بحالی کیلئے ریلیف حاصل کرنے کی حکمت عملی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے جبکہ ایم ڈی آئی ایم ایف نے قرض پروگرام میں رہتے ہوئے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے ۔ آئی ایم ایف کو معاشی گروتھ کیلئے حکومتی ترجیحات سے آگاہ کیا جائے گا۔ذرائع کے مطابق صنعتوں اور بڑی کمپنیوں کے لیے سُپر ٹیکس اور پاور ٹیرف میں کمی کی تجاویز بھی تیار کی جا رہی ہیں۔