پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی سے مستعفی
اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر) پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی سے سابق اپوزیشن لیڈر عمرایوب اور شبلی فراز مستعفی ہوگئے ۔
سابق اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے سماجی رابطے کی سائٹ ایکس پر جاری اپنے بیان میں کہاہے کہ میں نے پی ٹی آئی پولیٹیکل کمیٹی میں شرکت سے معذرت کرلی ۔عمر ایوب نے لکھا کہ قانونی اور سیاسی مصروفیات کے باعث پولیٹیکل کمیٹی میں کردار ادا کرنا ممکن نہیں، پولیٹیکل کمیٹی کی رکنیت صرف موجودہ عہدیداران تک محدود ہونی چاہیے ۔ عمر ایوب نے کہا کہ عمران خان کا کارکن تھا، ہوں اور رہوں گا۔پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب نے اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کو پولیٹیکل کمیٹی میں شامل کرنے کی سفارش بھی کردی۔اسی طرح شبلی فراز نے بھی سیاسی کمیٹی سے مستعفی ہوتے ہوئے شمولیت سے معذرت کرلی۔ذرائع کے مطابق دونوں رہنمائوں نے استعفیٰ سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کو ارسال کردیا۔