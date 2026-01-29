خیبرپختونخوا میں منصوبے مکمل
اسلام آباد (نیوز رپورٹر) وفاقی وزیر مواصلات عبد العلیم خان کی ز یرصدارت این ایچ اے کے منصوبوں پر اجلاسہوا، وزیر مواصلات نے کہا خیبرپختونخوا میں این ایچ اے کے منصوبے مکمل ہو گئے۔
وزیر اعظم جلد افتتاح کرینگے ، کوہاٹ جھنڈ،پنڈی گھیپ اور اولڈ بنوں شاہراہیں مکمل ہو گئی ہیں۔ حکام نے بتایا کہ انڈس ہائی وے این 55 کوہاٹ سیکشن اور پشاور ناردرن بائی پاس جون تک مکمل ہو جائیں گی۔ شاہراہِ این-140 (چترال-شندور اور شندور-گلگت)دسمبر 2026 تک مکمل کر لی جائے گی ۔عبدالعلیم خان نے این ایچ اے حکام کو منصوبوں میں غیر ضروری ادائیگیوں پر سخت کارروائی کرنے ، این 55 پر کام کی رفتار مزید تیز کرنے کی ہدایت کی اور جاری کاموں کے معائنے کیلئے جلد خیبر پختونخوا کے دورے کا فیصلہ کیا ۔ عبدالعلیم خان نے کہا چیئرمین این ایچ اے فوری طور پر کیش فلو کی ضرورت والے منصوبوں کی فہرست فراہم ، خیبر پختونخوا حکومت کے ساتھ زیر التوا امور کو فوری ’’ٹیک اپ‘‘کریں ۔