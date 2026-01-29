کسی کو مفت حج، عمرہ نہیں کرا رہے :وزیرمذہبی امور
طبی بنیاد، یاہاردڈ شپ کوٹہ پر کامیاب نہ ہونیوالوں کو پورے پیسے واپس ملیں گے حج 2026کیلئے 1لاکھ 79ہزار عازمین کی رجسٹریشن مکمل ہو چکی ،پریس کا نفرنس
اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے )وفاقی وزیر مذہبی امورسردار یوسف نے کہا ہے کہ حج 2026 کے اخراجات میں کسی بھی مد میں بچت ہوئی تو وہ ریلیف براہ راست حجاج کرام کو منتقل کردیں گے ، طبی بنیادوں پر یا ہارڈ شپ کوٹہ میں کامیاب نہ ہونے والے عازمین حج کو پوری رقم واپس کی جا ئیگی ۔ حج کے لئے کسی کا کوٹہ ہے نہ ہی اراکین پارلیمنٹ کو فری حج کرانے کی کوئی تجویز زیر غور ہے ۔کسی بھی رکن اسمبلی یا قائمہ کمیٹی اراکین کو فری حج نہیں کروارہے ، جو بھی جائے گا وہ اپنے اخراجات خودبرداشت کرے گا ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا ۔ سردار محمد یوسف نے بتایا حج 2025 کے بہترین انتظامات پر سعودی حکومت نے پاکستان کو ‘‘ایکسیلنس ایوارڈ’’ سے نوازا ہے جو کہ قومی سطح پر ایک بڑا اعزاز ہے ۔
حج 2025 کے دوران مجموعی طور پر 3.5 ارب روپے ری فنڈ کیے گئے ۔ حج 2026 کے لیے 1 لاکھ 79 ہزار عازمین کی رجسٹریشن مکمل ہو چکی ہے ۔ انہوں نے بتا یا قرآن کریم کی اغلاط سے پاک طباعت اور شہید اوراق کی تقدس کے ساتھ تلفی کے لیے ری سائیکلنگ پلانٹ کی تنصیب آخری مراحل میں ہے ۔ پچھلے سال 60ہزار عازمین پرائیویٹ حج سکیم کے تحت حج پر نہیں جاسکے جس پر وزیراعظم نے مختلف انکوائریاں کرائیں جس کے بعد اس سال پرائیویٹ حج کوٹہ کم کر دیا گیا ہے ۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جو خواتین مطمئن ہیں کہ وہ محرم یا سرپرست کے بغیر حج و عمرہ کرسکتی ہیں وہ بالکل جاسکتی ہیں ۔خواتین اکیلی جائیں تو انھیں لازمی سرٹیفکیٹ دینا ہو گا ۔