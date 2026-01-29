صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صدر زرداری کی امارات کے نائب صدرسے ملاقات

  • پاکستان
بندرگاہوں، لاجسٹکس، آئی ٹی ،ڈیجیٹل مالیاتی خدمات میں تعاون پر بات چیت

اسلام آباد(سٹاف رپورٹر، مانیٹرنگ ڈیسک) صدرآصف علی زرداری کی متحدہ عرب امارات کے نائب صدر اور وزیرِ اعظم شیخ محمد بن راشد المکتوم سے ملاقات ہوئی ۔ دونوں رہنماؤں نے دوطرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلۂ خیال کیا۔صدر آصف علی زرداری نے دبئی کی سیاحت، مالیات اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کے عالمی مرکز کے طور پر غیر معمولی ترقی کو سراہا۔فریقین نے دبئی کے ترقیاتی تجربات سے استفادہ کرنے پر بھی خیالات کا تبادلہ کیا۔ملاقات میں بندرگاہوں، لاجسٹکس، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل مالیاتی خدمات کے شعبوں میں تعاون کے مواقع کا جائزہ لیا گیا۔ صدر مملکت نے دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد المکتوم کو پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی۔ ملاقات میں خاتونِ اول آصفہ بھٹو زرداری،چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، وزیرداخلہ سید محسن نقوی اور متحدہ عرب امارات میں پاکستان کے سفیر نے شرکت کی۔

