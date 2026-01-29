فیکٹری میں آگ لگ گئی 2 چینیوں سمیت8افراد جھلس گئے
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)فیڈمک میں قائم چائنیز سرامکس انڈسٹری میں گیس لیکیج کی وجہ سے آگ لگ گئی۔ جس سے دو چینی باشندوں سمیت 8 مزدور جھلس گئے ۔
تھانہ
فیڈمک کے علاقے علامہ اقبال انڈسٹریل ایریا میں قائم چائنیز سرامکس انڈسٹری میں بھٹی کی مرمت کا کام جاری تھا گیس لیکیج کی وجہ سے آگ لگ گئی شعلوں کی لپیٹ میں آکر دو چینی باشندوں سمیت آٹھ مزدور جھلس گئے ۔ ریسکیو ٹیموں کے مطابق چینی باشندوں کی شناخت شی شونگ اور لیو لونگ شی کے نام سے ہوئی۔ جو بالکل معمولی متاثر ہوئے انہیں موقع پر ہی طبی امداد فراہم کی گئی۔