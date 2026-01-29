صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیض حمید کے بھائی کیخلاف آمدن سے زائد اثاثوں کی انکوائری

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)کورٹ مارشل جنرل سے سزا یافتہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کے بھائی نجف حمید کے خلاف کرپشن کیس کے ساتھ اب آمدن سے زیادہ اثاثوں کی انکوائری بھی شروع ہو گئی۔

ذرائع کے مطابق انکوائری ایف آئی اے اینٹی کرپشن سیل نے شروع کی ہے ۔ نجف حمید کے حوالے سے تمام اداروں سے تفصیلات مانگ لی گئی ہیں۔ ایف آئی اے نے سٹیٹ بینک سے نجف حمید کے تمام بینکوں میں بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات طلب کی ہیں۔ ان تحقیقات کے دوران نجف حمید کو ملک سے فرار ہونے سے روکنے کے لئے نام پروویژنل نیشنل آئیڈینٹی فکیشن لسٹ(پی این آئی ایل )میں بھی شامل کر دیا گیا ہے ۔ کرپشن کی تحقیقات کے دوران اراضی سکینڈل کے کیس میں اس کی عبوری ضمانت منسوخ ہو چکی ہے ۔ ضمانت منسوخ ہونے کے بعد سے نجف حمید روپوش ہے ۔ نجف کی گرفتاری کے لئے ایف آئی اے کے چھاپے جاری ہیں۔

