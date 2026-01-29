صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مبین الٰہی ایم ڈی سمال انڈسٹریز، حسین رضا ڈی سی سرگودھا تعینات

  • پاکستان
مبین الٰہی ایم ڈی سمال انڈسٹریز، حسین رضا ڈی سی سرگودھا تعینات

سائرہ عمر سیکرٹری سوشل ویلفیئر ، محمد وسیم ڈی جی وائلڈ لائف اینڈ پارکس مقرر

 لاہور (اپنے نامہ نگار سے ) پنجاب حکومت نے متعدد افسروں کے تقرر و تبادلے کے احکامات جاری کر دیے ۔ گریڈ 19 کی افسر سائرہ عمر کو سیکرٹری سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال پنجاب تعینات کر دیا گیا جبکہ سابق سیکرٹری جاوید اختر محمود کو عہدے سے ہٹا کر ایس اینڈ جی اے ڈی رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے ۔نوٹیفکیشن کے مطابق سائرہ عمر اس سے قبل ایم ڈی سمال انڈسٹریز کارپوریشن کے عہدے پر خدمات انجام دے رہی تھیں۔اسی طرح ڈی جی وائلڈ لائف اینڈ پارکس پنجاب مبین الٰہی کا تبادلہ کر کے انہیں ایم ڈی سمال انڈسٹریز کارپوریشن تعینات کر دیا گیا ہے جبکہ کیپٹن (ر) محمد وسیم، ڈپٹی کمشنر سرگودھا کا تبادلہ کر کے انہیں ڈی جی وائلڈ لائف اینڈ پارکس پنجاب مقرر کر دیا گیا ہے ۔حسین احمد رضا کو نیا ڈپٹی کمشنر سرگودھا تعینات کر دیا گیا ہے ۔مزید برآں سیکرٹری مینجمنٹ پروفیشنل ڈویلپمنٹ ڈیپارٹمنٹ پنجاب ڈاکٹر شعیب اکبر کا تبادلہ کر کے ان کی خدمات وفاقی حکومت کے سپرد کر دی گئی ہیں، جہاں انہیں ایڈیشنل سیکرٹری وفاقی وزارت داخلہ تعینات کیا گیا ہے ۔اقبال حسین کو سیکرٹری مینجمنٹ پروفیشنل ڈویلپمنٹ ڈیپارٹمنٹ پنجاب تعینات کر دیا گیا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج ،تیزی،انڈیکس177پوائنٹس بڑھ گیا

سپر ٹیکس کی یکمشت وصولی تباہ کن ثابت ہوگی،کراچی چیمبر

مرکنٹائل ایکسچینج میں 70ہزار سے زائد لاٹس کی ٹریڈنگ

بھارت،یورپ آزاد تجارتی معاہدہ برآمدات کیلئے چیلنج قرار

دھاتوں کی درآمدات میں 18فیصد اضافہ

شمالی امریکا کوبرآمدات میں 5، درآمد میں 25فیصد نموریکارڈ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بحث نہ کرنے کے طریقے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کوئلوں کی دلالی
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
خاندان یا بازیچہ اطفال؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
یہ انکشاف انکشاف نہیں ہے!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
12 فروری، بنگلہ بہار کا دن
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
شعبان المعظم اور شبِّ برأت… (1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak