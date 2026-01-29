مبین الٰہی ایم ڈی سمال انڈسٹریز، حسین رضا ڈی سی سرگودھا تعینات
سائرہ عمر سیکرٹری سوشل ویلفیئر ، محمد وسیم ڈی جی وائلڈ لائف اینڈ پارکس مقرر
لاہور (اپنے نامہ نگار سے ) پنجاب حکومت نے متعدد افسروں کے تقرر و تبادلے کے احکامات جاری کر دیے ۔ گریڈ 19 کی افسر سائرہ عمر کو سیکرٹری سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال پنجاب تعینات کر دیا گیا جبکہ سابق سیکرٹری جاوید اختر محمود کو عہدے سے ہٹا کر ایس اینڈ جی اے ڈی رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے ۔نوٹیفکیشن کے مطابق سائرہ عمر اس سے قبل ایم ڈی سمال انڈسٹریز کارپوریشن کے عہدے پر خدمات انجام دے رہی تھیں۔اسی طرح ڈی جی وائلڈ لائف اینڈ پارکس پنجاب مبین الٰہی کا تبادلہ کر کے انہیں ایم ڈی سمال انڈسٹریز کارپوریشن تعینات کر دیا گیا ہے جبکہ کیپٹن (ر) محمد وسیم، ڈپٹی کمشنر سرگودھا کا تبادلہ کر کے انہیں ڈی جی وائلڈ لائف اینڈ پارکس پنجاب مقرر کر دیا گیا ہے ۔حسین احمد رضا کو نیا ڈپٹی کمشنر سرگودھا تعینات کر دیا گیا ہے ۔مزید برآں سیکرٹری مینجمنٹ پروفیشنل ڈویلپمنٹ ڈیپارٹمنٹ پنجاب ڈاکٹر شعیب اکبر کا تبادلہ کر کے ان کی خدمات وفاقی حکومت کے سپرد کر دی گئی ہیں، جہاں انہیں ایڈیشنل سیکرٹری وفاقی وزارت داخلہ تعینات کیا گیا ہے ۔اقبال حسین کو سیکرٹری مینجمنٹ پروفیشنل ڈویلپمنٹ ڈیپارٹمنٹ پنجاب تعینات کر دیا گیا ہے ۔