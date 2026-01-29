اے پی این ایس کا محمد سرور خان کے والد خان محمد خان کے انتقال پراظہا رتعزیت
اسلام آباد (دنیانیوز)آل پاکستان نیوز پیپرز سوسائٹی (اے پی این ایس )نے سی ای او آئی جی اسکوائر پاکستان (پرائیویٹ)لمیٹڈ محمد سرور خان کے والد خان محمد خان کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے ۔
صدراے پی این ایس سینیٹر سرمد علی اور سیکرٹری جنرل محمد اطہر قاضی نے مشترکہ بیان میں خان محمد خان کے افسوسناک انتقال پر غمزدہ خاندان سے تعزیت کا اظہار کیا ۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی روح کو جوار رحمت میں جگہ دے اور لواحقین کو یہ عظیم صدمہ برداشت کرنے کا حوصلہ اور صبر عطا فرمائے ۔