صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اے پی این ایس کا محمد سرور خان کے والد خان محمد خان کے انتقال پراظہا رتعزیت

  • پاکستان
اے پی این ایس کا محمد سرور خان کے والد خان محمد خان کے انتقال پراظہا رتعزیت

اسلام آباد (دنیانیوز)آل پاکستان نیوز پیپرز سوسائٹی (اے پی این ایس )نے سی ای او آئی جی اسکوائر پاکستان (پرائیویٹ)لمیٹڈ محمد سرور خان کے والد خان محمد خان کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے ۔

صدراے پی این ایس سینیٹر سرمد علی اور سیکرٹری جنرل محمد اطہر قاضی نے مشترکہ بیان میں خان محمد خان کے افسوسناک انتقال پر غمزدہ خاندان سے تعزیت کا اظہار کیا ۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی روح کو جوار رحمت میں جگہ دے اور لواحقین کو یہ عظیم صدمہ برداشت کرنے کا حوصلہ اور صبر عطا فرمائے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

آسٹریلیا سے سیریز، سلمان کو فائنل ورلڈ کپ کمبی نیشن ملنے کی امید

آئی سی سی، انڈین بورڈ کا دبئی آفس بن چکا : بھارتی صحافی

پرو ہاکی لیگ، ورلڈ کپ کوالیفائنگ کیلئے قومی ٹیم کا اعلان

پاکستان، آسٹریلیا ٹی ٹونٹی سیریز کیلئے کمنٹری پینل کا اعلان

آسٹریلین اوپن ، جوکووچ 13 ویں مرتبہ سیمی فائنل میں

راشد نسیم 150 گنیز ورلڈ ریکار ڈ قائم کرنے والے پہلے پاکستانی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بحث نہ کرنے کے طریقے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کوئلوں کی دلالی
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
خاندان یا بازیچہ اطفال؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
یہ انکشاف انکشاف نہیں ہے!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
12 فروری، بنگلہ بہار کا دن
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
شعبان المعظم اور شبِّ برأت… (1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak