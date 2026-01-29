پاک بحریہ کے دو کموڈورز کی ریئر ایڈمرل کے عہدے پر ترقی
اسلام آباد(اے پی پی)پاک بحریہ کے دو کموڈورز کو ریئر ایڈمرل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ترجمان پاک بحریہ کے مطابق ترقی پانے والوں میں جاوید ضیا اور ارمغان احمد شامل ہیں۔
ریئر ایڈمرل جاوید ضیا نے 1994 میں پاک بحریہ کی ویپن انجینئرنگ برانچ میں کمیشن حاصل کیا۔ وہ پاکستان نیوی وار کالج لاہور اور نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد سے فارغ التحصیل ہیں اور نیشنل یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی (نسٹ)سے الیکٹریکل انجینئرنگ میں ماسٹر آف سائنس کی ڈگری حاصل کر رکھی ہے ۔ اس وقت ریئر ایڈمرل جاوید ضیا نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں ڈپٹی چیف آف نیول سٹاف (مٹیریل)کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ریئر ایڈمرل ارمغان احمد نے 1994 میں پاک بحریہ کی میرین انجینئرنگ برانچ میں کمیشن حاصل کیا۔ وہ پاکستان نیوی وار کالج لاہور اور نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد سے فارغ التحصیل ہیں۔ انہوں نے نیشنل یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی (نسٹ)سے مینوفیکچرنگ سسٹم انجینئرنگ اینڈ مینجمنٹ میں ماسٹر آف سائنس کی ڈگری حاصل کی۔وہ اپنے شاندار کیریئر کے دوران مختلف تقرریوں کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ ریئر ایڈمرل ارمغان احمد اس وقت پاکستان نیوی ڈاکیارڈ (کراچی)کے منیجنگ ڈائریکٹر کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ دونوں افسروں کو ان کی اعلیٰ خدمات کے اعتراف میں ستارہ امتیاز (ملٹری)سے نوازا گیا ہے ۔