صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ای سی سی :پاسکوکی 5لاکھ ٹن گندم کی نیلامی ،پنجاب کو3لاکھ ٹن دینے کی منظوری

  • پاکستان
ای سی سی :پاسکوکی 5لاکھ ٹن گندم کی نیلامی ،پنجاب کو3لاکھ ٹن دینے کی منظوری

پوسٹ آفس 10ارب،وزارت قومی صحت 29ارب،وزارت ہاؤسنگ کو 1.9ارب کی تکنیکی ضمنی گرانٹ منظور درآمدی یوریا پر سبسڈی وفاقی و صوبائی حکومتوں میں ففٹی ففٹی تقسیم ،ضبط شدہ سولر پینلز گلگت بلتستان کو ملیں گے

اسلام آباد(اے پی پی)کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی (ای سی سی) نے پاسکو کے 5 لاکھ میٹرک ٹن گندم کے ذخائر کو مسابقتی بولی کے ذریعے فروخت کرنے کی منظوری دے دی، اجلاس میں کئی وزارتوں اور ڈویژنز کیلئے تکنیکی ضمنی گرانٹس کی منظوری بھی دی گئی۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس وفاقی وزیر خزانہ اور نگزیب کی زیر صدارت ہوا ،اجلاس میں پاسکو کے 5 لاکھ میٹرک ٹن گندم کے ذخائر کو مسابقتی بولی کے ذریعے فروخت کرنے کی منظوری دی گئی، اسی ضمن میں کمیٹی نے حکومت پنجاب کے محکمہ خوراک و تحفظ صارفین کو پاسکو کی 3 لاکھ میٹرک ٹن گندم فراہم کرنے کی منظوری بھی دی تاکہ آٹا ملز کے لیے مناسب گندم کی فراہمی برقرار رہے ، قیمتوں میں استحکام آئے اور صارفین کو آٹے کی بلا تعطل دستیابی یقینی بنائی جا سکے ۔ اجلاس میں پاکستان پوسٹ آفس ڈیپارٹمنٹ کے ذمے یوٹیلیٹی کمپنیوں کی واجب الادا رقوم کی ادائیگی کے لیے درکار فنڈز کا جائزہ لیا گیا اور کئی برسوں سے جمع شدہ بقایاجات کی ادائیگی کے لیے 10.98 ارب روپے کی تکنیکی ضمنی گرانٹ جاری کرنے کی منظوری دی گئی ۔

اجلاس میں وزارت قومی صحت خدمات، ضوابط کے تحت وفاقی ڈائریکٹوریٹ آف امیونائزیشن کے لیے 29.663 ارب روپے کی تکنیکی ضمنی گرانٹ کی منظوری دی گئی ۔ اجلاس میں وزارت تجارت کی درخواست پر درآمدی یوریا پر دی جانے والی سبسڈی کو وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کے درمیان ففٹی ففٹی کی بنیاد پر تقسیم کرنے کی بھی منظوری دی گئی جس کے لیے 23.42 ارب روپے کی تکنیکی ضمنی گرانٹ کی منظوری دی گئی،اس میں میں سے 15 ارب روپے وزارت خزانہ کی جانب سے جاری کیے جائیں گے جبکہ باقی رقم مالی گنجائش کی دستیابی سے مشروط ہوگی۔ اجلاس میں پائیدار ترقیاتی اہداف اچیومنٹ پروگرام کے تحت خیبر پختونخوا میں ترقیاتی منصوبوں پر عملدرآمد کے ضمن میں وزارت ہاؤسنگ کیلئے 1.9ارب روپے کے تکنیکی ضمنی گرانٹ کی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں کیڈٹ کالج حسن ابدال کے لیے 15 کروڑ روپے کی تکنیکی ضمنی گرانٹ کی بھی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے ضبط شدہ سولر پینلز کو حکومت گلگت بلتستان میں تقسیم کرنے کی منظوری دی گئی جس کے ساتھ ان کی ترسیل اور تقسیم کے منصوبے کی منظوری بھی شامل ہے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج ،تیزی،انڈیکس177پوائنٹس بڑھ گیا

سپر ٹیکس کی یکمشت وصولی تباہ کن ثابت ہوگی،کراچی چیمبر

مرکنٹائل ایکسچینج میں 70ہزار سے زائد لاٹس کی ٹریڈنگ

بھارت،یورپ آزاد تجارتی معاہدہ برآمدات کیلئے چیلنج قرار

دھاتوں کی درآمدات میں 18فیصد اضافہ

شمالی امریکا کوبرآمدات میں 5، درآمد میں 25فیصد نموریکارڈ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بحث نہ کرنے کے طریقے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کوئلوں کی دلالی
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
خاندان یا بازیچہ اطفال؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
یہ انکشاف انکشاف نہیں ہے!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
12 فروری، بنگلہ بہار کا دن
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
شعبان المعظم اور شبِّ برأت… (1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak