ای سی سی :پاسکوکی 5لاکھ ٹن گندم کی نیلامی ،پنجاب کو3لاکھ ٹن دینے کی منظوری
پوسٹ آفس 10ارب،وزارت قومی صحت 29ارب،وزارت ہاؤسنگ کو 1.9ارب کی تکنیکی ضمنی گرانٹ منظور درآمدی یوریا پر سبسڈی وفاقی و صوبائی حکومتوں میں ففٹی ففٹی تقسیم ،ضبط شدہ سولر پینلز گلگت بلتستان کو ملیں گے
اسلام آباد(اے پی پی)کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی (ای سی سی) نے پاسکو کے 5 لاکھ میٹرک ٹن گندم کے ذخائر کو مسابقتی بولی کے ذریعے فروخت کرنے کی منظوری دے دی، اجلاس میں کئی وزارتوں اور ڈویژنز کیلئے تکنیکی ضمنی گرانٹس کی منظوری بھی دی گئی۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس وفاقی وزیر خزانہ اور نگزیب کی زیر صدارت ہوا ،اجلاس میں پاسکو کے 5 لاکھ میٹرک ٹن گندم کے ذخائر کو مسابقتی بولی کے ذریعے فروخت کرنے کی منظوری دی گئی، اسی ضمن میں کمیٹی نے حکومت پنجاب کے محکمہ خوراک و تحفظ صارفین کو پاسکو کی 3 لاکھ میٹرک ٹن گندم فراہم کرنے کی منظوری بھی دی تاکہ آٹا ملز کے لیے مناسب گندم کی فراہمی برقرار رہے ، قیمتوں میں استحکام آئے اور صارفین کو آٹے کی بلا تعطل دستیابی یقینی بنائی جا سکے ۔ اجلاس میں پاکستان پوسٹ آفس ڈیپارٹمنٹ کے ذمے یوٹیلیٹی کمپنیوں کی واجب الادا رقوم کی ادائیگی کے لیے درکار فنڈز کا جائزہ لیا گیا اور کئی برسوں سے جمع شدہ بقایاجات کی ادائیگی کے لیے 10.98 ارب روپے کی تکنیکی ضمنی گرانٹ جاری کرنے کی منظوری دی گئی ۔
اجلاس میں وزارت قومی صحت خدمات، ضوابط کے تحت وفاقی ڈائریکٹوریٹ آف امیونائزیشن کے لیے 29.663 ارب روپے کی تکنیکی ضمنی گرانٹ کی منظوری دی گئی ۔ اجلاس میں وزارت تجارت کی درخواست پر درآمدی یوریا پر دی جانے والی سبسڈی کو وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کے درمیان ففٹی ففٹی کی بنیاد پر تقسیم کرنے کی بھی منظوری دی گئی جس کے لیے 23.42 ارب روپے کی تکنیکی ضمنی گرانٹ کی منظوری دی گئی،اس میں میں سے 15 ارب روپے وزارت خزانہ کی جانب سے جاری کیے جائیں گے جبکہ باقی رقم مالی گنجائش کی دستیابی سے مشروط ہوگی۔ اجلاس میں پائیدار ترقیاتی اہداف اچیومنٹ پروگرام کے تحت خیبر پختونخوا میں ترقیاتی منصوبوں پر عملدرآمد کے ضمن میں وزارت ہاؤسنگ کیلئے 1.9ارب روپے کے تکنیکی ضمنی گرانٹ کی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں کیڈٹ کالج حسن ابدال کے لیے 15 کروڑ روپے کی تکنیکی ضمنی گرانٹ کی بھی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے ضبط شدہ سولر پینلز کو حکومت گلگت بلتستان میں تقسیم کرنے کی منظوری دی گئی جس کے ساتھ ان کی ترسیل اور تقسیم کے منصوبے کی منظوری بھی شامل ہے ۔