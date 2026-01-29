عمران خان کیخلاف حقیقی آزادی مارچ کے 2 مقدمات داخل دفتر
اسلام آباد، راولپنڈی (اپنے نامہ نگارسے ، خبر نگار )جوڈیشل مجسٹریٹ اظہر ندیم کی عدالت نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف حقیقی آزادی مارچ کے دو کیسز کو داخل دفتر کر دیا۔
گز شتہ روز سماعت کے دوران بانی کی جانب سے وکیل محمد مصروف عدالت پیش ہوئے اور بتایا کہ یہ 2022 کے کیسز ہیں جن میں متعدد ملزم پہلے ہی بری ہو چکے ہیں اور ان کی دو سال سے بریت کی درخواست زیر سماعت ہے ،بانی کو عدالت میں پیش نہیں کیا جا رہا ، عدالت یا تو بریت کی درخواست سن لے یا کیس داخل دفتر کر دے جس پر عدالت نے ان دونوں مقدمات کو داخل دفتر کر دیا۔انسداد د ہشتگردی کی خصوصی عدالت نے علیمہ خان سمیت 10 ملزمان کے خلاف 26 نومبر احتجاج پر درج مقدمہ کی سماعت وکلا ہڑتال کے باعث دو فروری تک ملتوی کردی ۔ادھر تحریک انصاف نے بانی پی ٹی آئی سے رفقا کی ملاقات کے لئے سہیل آفریدی کا نام دیدیا۔سلمان اکرم کی جانب سے جیل حکام کو بھجوائی گئی فہرست میں وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا سمیت 6 نام شامل کئے گئے ہیں۔جبکہ بشریٰ بی بی کے لیے ضروری سامان اڈیالہ جیل پہنچا دیا گیا ۔جیل ذرائع کے مطابق سامان میں کپڑے ، فروٹ، ٹوتھ برش، کھانے کی پلیٹس اورایک ٹرے شامل ہیں۔