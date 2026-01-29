پاک، چین معدنی تعاون فورم ، مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط
فورم کا مقصد پاکستان کے معدنی شعبے میں دوطرفہ تعاون کو مضبوط بنانا کان کنی میں چین کے تعاون سے ترقی کی نئی راہیں کھلیں گی:وزیر پٹرولیم
اسلام آباد (خصوصی نیوز رپورٹر،اے پی پی) پاک چین معدنی تعاون فورم بدھ کو جناح کنونشن سینٹرمیں ہوا جس میں متعدد مفاہمتی یادداشتوں (ایم او یوز) پر دستخط کئے گئے ، فور م میں وفاقی وزرا، سفارتی نمائندگان، چینی اداروں اور صنعت کے سٹیک ہولڈرز نے شرکت کی۔ فورم کے انعقاد کا مقصد پاکستان کے معدنی شعبے میں دوطرفہ تعاون کو مضبوط بنانا اور پائیدار ترقی و سرمایہ کاری کے نئے مواقع تلاش کرنا تھا۔ اس موقع پر 71 چینی کمپنیاں، 133 پاکستانی کمپنیاں اور 850 سے زائد شرکا نے شرکت کی جو معدنی شعبے میں تعاون کے حوالے سے دونوں ممالک کی گہری دلچسپی کی عکاس ہے ۔ اپنے خطاب میں وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ پاکستان اور چین کی شراکت داری ایک نئے دور میں داخل ہو چکی ہے ۔چینی شہریوں اور سرمایہ کاری کا تحفظ حکومتِ پاکستان کی اولین ترجیح ہے ۔ معدنی شعبہ اڑان پاکستان میں برآمدات کے ہدف کے حصول کے لیے کلیدی حیثیت رکھتا ہے ۔
پاکستان کے معدنی وسائل کی مالیت 6 کھرب ڈالر ہے تاہم معدنی برآمدات اس وقت محض 2 ارب ڈالر سالانہ ہیں۔بہتر حکمرانی، جدید ٹیکنالوجی اور بین الاقوامی شراکت داری کے ذریعے معدنی برآمدات کو 6 سے 8 ارب ڈالر سالانہ تک بڑھایا جا سکتا ہے اور لاکھوں روزگار کے مواقع پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ احسن اقبال نے چینی کمپنیوں کو پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم 2026 میں شرکت کی باضابطہ دعوت دی۔ چینی سفیر جیانگ ژائی ڈونگ نے پاکستان کے معدنی شعبے میں سرمایہ کاری، استعداد سازی اور ٹیکنالوجی کے فروغ میں چین کی مضبوط دلچسپی کا اعادہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ سینڈک منصوبے کے تحت اب تک 5200 سے زائد مقامی کارکنان کو تربیت دی جا چکی ہے ۔چائنہ چیمبر آف کامرس ان پاکستان کے چیئرمین وانگ ہوئی ہوا نے کہا کہ یہ فورم پاکچین اقتصادی تعاون کے ارتقائی مرحلے کی نمائندگی کرتا ہے جس میں معدنیات ایک نئے ستون کے طور پر ابھر رہی ہیں۔ وزیر بورڈ آف انویسٹمنٹ قیصر احمد شیخ نے چین کی ترقی سے سیکھنے کی اہمیت اور پاکستان کی وسیع معدنی صلاحیت پر زور دیا۔
فورم کے دوران متعدد مفاہمتی یادداشتوں (ایم او یوز) پر دستخط بھی کئے گئے جن میں واہ نوبل (پرائیویٹ) لمیٹڈ اور ایم سی سی ٹی انٹرنیشنل، نیز جے ڈبلیو کارپوریشن اور ایم سی سی ٹی انٹرنیشنل کے درمیان ڈیجیٹل سرحد پار صنعتی تجارت کے مواقع کے فریم ورک سے متعلق ایم او یوز شامل ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان منرل ڈویلپمنٹ کارپوریشن، پاورچائنا انٹرنیشنل اور پا ک چین انویسٹمنٹ کمپنی لمیٹڈ کے مابین پاکستان کے معدنی شعبے میں تعاون کے لئے ایک ایم او یو پر دستخط ہوئے جس کا مقصد سرمایہ کاری سہولت کاری، تکنیکی تعاون اور مشترکہ ترقیاتی اقدامات ہیں۔ وزیر پٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا کہ پاک چین شراکت داری اعتماد اور طویل المدتی تعاون کی علامت ہے ، سی پیک کے تحت چینی سرمایہ کاری نے پاکستان کے شعبہ توانائی میں اہم کردار ادا کیا، کان کنی کے شعبے میں چین کے تعاون سے ترقی کی نئی راہیں کھلیں گی ۔